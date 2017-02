Die Foreign Diplomats sind zurzeit einer der heißesten Indie-Pop-Act aus Montreal. Zusammengefunden hatten sich die Mitglieder schon im Jahr 2010. Damals lebten sie noch in Quebec, inzwischen ist die Band nach Montreal gezogen, weil es dort mehr Clubs und eine größere Szene gibt.

Ihre erste EP brachten sie auf dem Label Indica Records heraus, auf dem u.a. auch Half Moon Run und The Franklin Electric unter Vertrag stehen. Jetzt erscheint mit „Princess Flash“ das lang erwartete Album-Debüt endlich auch in Europa.

Obwohl ihre Musik mit Jazz nichts zu tun hat, durften die Foreign Diplomats beim International Jazz Festival in Montreal auftreten. Die fünf Bandmitglieder spielen exquisite und energetische Live-Shows und haben jüngst auch auf dem Reeperbahn Festival 2016 begeistert. „Wir wollen, dass unsere Fans Party machen und tanzen! Crack, Boom, Pow!“, sagen die Kanadier.

Okay – das Album hat dann auch viele ruhige Seiten. Die Kanadier bieten entspannten Elektro-Pop, der mir vor allem dadurch positiv auffällt, dass die elektronischen Elemente im entscheidenden Moment dezent im Hintergrund bleiben. Das hört sich bisweilen etwas dahinplätschernd an, doch spätestens wenn Sänger Elie Raymond seine Vocals in extreme Höhen schraubt, ist kein Halten mehr.

Die verzweifelte Dame auf dem Cover täuscht: In Songs wie „Comfort Design“ verbreitet die Band eine ordentliche Portion Optimismus mit hellen Stimmen und polyphonem Gesang. Titel wie „Flash Sings For Us“ können ihre Anlehnung am Punk der 70er nicht verleugnen. Und es lohnt sich allemal, die teils recht morbiden Texte im Booklet nachzulesen.

Als Anspieltipp will ich mal das mit einer verspielten Flötenmelodie versehene „Queen + King“ nennen. Mir persönlich gefällt vor allem der epische Abschluss „Drunk Old Paul (And His Wild Things)“ – ein vielseitiger Sechsminüter, der alles zusammenfasst, was die Indiepop-Newcomer ausmacht.

Unsere Foreign Diplomats Empfehlung

Princess Flash Foreign Diplomats, Princess Flash

Revolver Distribution Services (rough trade)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 3.02.2017 um 17:57 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Foreign Diplomats

Letzte Aktualisierung am 3.02.2017 um 17:57 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API