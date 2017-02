VERÖFFENTLICHUNG » 24.02.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Harry Belafonte

LABEL » Legacy Recordings, Sony Music

24.02.20177 / 9

Jedes Kind kennt Theo und sein Bananenbrot – im englischen Original natürlich von Harry Belafonte und textlich abseits der kulinarischen Köstlichkeit. Der „Banana Boat Song“ ist ein jamaikanisches Arbeiterlied, das vom nächtlichen Verladen der Bananen handelt. In Deutschland verhalf Rolf Zuckowski der Melodie zu neuen Ehren. Und natürlich darf der ursprüngliche Song aus dem Jahr 1956 (!) auch nicht auf dem Album „The Legacy Of Harry Belafonte“ fehlen.

Am 1. März 2017 feiert Harry Belafonte nämlich seinen 90. Geburtstag. Um den Ehrentag des Sängers, Songwriters, Schauspielers, Bürgerrechtsaktivisten und Kulturbotschafters gebührend zu feiern, veröffentlicht Legacy Recordings, die Katalogabteilung von Sony Music Entertainment, am 24. Februar 2017 die CD „When Colors Come Together – The Legacy of Harry Belafonte”.

Es war im Jahr 1956, als Harry Belafonte mit seiner bahnbrechenden LP „Calypso“ musikalische Unsterblichkeit erlangte. Das Album wurde mehr als eine Million Mal verkauft, eine Dimension, die bis dahin noch kein Künstler – egal welcher Hautfarbe oder welchen Geschlechts – erreicht hatte. „The Banana Boat-Song“ wurde zu Belafontes Markenzeichen und zählt bis heute zu den Popsongs mit höchstem Wiedererkennungswert. Die Melodie wurde zum Synonym für den Sound der Karibik und auf Tanzpartys rund um den Globus drehten sich Calypso-Scheiben auf den Plattentellern.

Die CD versammelt die wichtigsten Hits des Superstars aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Ganz neu gibt es die Aufnahme: „When Colors Come Together (Our Island In The Sun)”, eingesungen von einem Kinderchor. Dieser zweite große Evergreen in Belafontes Katalog wurde seit seiner Erstveröffentlichung in den 1950ern über vierzig Mal gecovert.

Man kann unendlich viele Platten von Belafonte erwerben. Der von ihm geprägte Calypso-Style beherrschte die ersten Platten. Später gab es auch Ausflüge in Gospel, Pop und Musical. Die Legacy Best Of gibt einen schönen Überblick zu den größten Erfolgen. Songs wie „Matilda“ und „Mary’s Boy Child“ gehören einfach dazu. Eine würdige Zusammenstellung pünktlich zum 90. Geburtstag.

