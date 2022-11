Heinz Rudolf Kunze & Verstärkung "Auf frischer Tat ertappt - Das Jubiläum LIVE"

Nächsten Mittwoch wird Heinz Rudolf Kunze 66 Jahre alt, doch an Rente ist sicher nicht zu denken. Immer noch tut er das, was er am besten kann. Er schreibt gute Musik und präsentiert sie am liebsten live auf der Bühne. Kein Wunder, dass es auch zum 40jährigen Bühnenjubiläum ein großartiges Livealbum gibt, das ihn in bester Kunze-Manier zeigt und sowohl für eingefleischte Fans als auch für Neulinge ein spannender Release ist.

In 21 Stücken (sieben davon in zwei Medleys eingepackt) gibt HRK einen Überblick über seine Karriere. Das offiziell elfte Livealbum ist wieder ein waschechtes Bandalbum geworden mit seiner “Verstärkung” aus fünf Mitstreitern. Ich habe ihn in der Corona-Zeit solo in einem Autokino gesehen und liebe auch das Solo-Livealbum aus dem Jahr 2020 (HIER unsre Review), doch wenn man das neue Werk “Auf frischer Tat ertappt” hört, merkt man einfach, dass seine Musik eigentlich ein Gemeinschaftsding ist. Erst im großen Format mit Piano, Gitarren, Drums und Backing Vocals entfaltet sie ihre ganze Wirkung.

Auch Kunzes Ansagen sind es immer wert, genau hinzuhören. Ironisch lässt er sich zum Zeitgeschehen aus und mit seinen Bemerkungen wie zum Ukraine-Krieg werden Livewerke schnell zum Zeitzeugnis. Die Tracklist ist absolut ausgewogen. Das unvermeidliche “Dein ist mein ganzes Herz”, “Mit Leib und Seele”, “Finden Sie Mabel”, “Meine eigenen Wege”, “Aller Herren Länder” und seine wunderbare Version von “Lola” dürfen dabei ebenso wenig fehlen, wie Raritäten im Stil von “Ein Traum” oder “Stirnenfuß”.

In den letzten beiden Jahren erging es HRK so wie vielen Musikschaffenden: Die große, ursprünglich für 2021 angesetzte, Tour zum 40-jährigen Bühnenjubiläum musste aufgrund eines bislang nie dagewesenen, weltweiten Lockdowns verschoben werden. Unklar die Prognose, traurig die Fans und ein betrübter Künstler. Doch dann der Lichtblick. 2022 kann die lang ersehnte Bandtour stattfinden. Gemeinsam mit seiner Band zündet Kunze mit souveräner Leichtigkeit ein Feuerwerk aus alten und neuen Hits, schwelgt, croont, beschwört und erzählt wie in alten Zeiten. Der Meister ist zurück und die Show geht weiter!

Wie der Name schon sagt – Das neue Soloprogramm