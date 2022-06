ICONIC "Second Skin"

Der Sound dieses Albums erinnert stark an Whitesnake, wohl auch, weil einige Bandmitglieder bei Whitesnake spielen oder gespielt haben. Hier sind Musiker aus der Rock- und Metal-Welt miteinander vereint.

Die Gitarrenlinien verleiten einen beim Autofahren zum Durchtreten des Gaspedals. Mir ist das Ganze etwas zu wild und mein Interesse sank nach den ersten Songs. In einigen Songs dominiert das Schlagzeug über die Gitarren. Da die Musiker in der Szene einen Namen haben, spricht man auch hier wieder von einer neuen „Supergroup“, wobei ich finde, dass dieser Begriff in letzter Zeit allzu inflationär verwendet wird. Fans von Whitesnake dürften hier begeistert sein und blind zugreifen. Mir bietet das Album in seinen elf Songs (48 Min.) zu wenig Abwechslung.