Johannes Oerdings sechstes Studio-Album “Konturen” meldete nur zwölf Wochen nach dem Release Ende 2019 Gold-Status und war das erste Nr. 1-Album seiner Karriere. Es ist ein Fest aus lässigem Pop, knackigem Elektro, satten Streichern, reduziertem Beat, NDW-Übermut und orchestralem Filmmusik-Pathos. Und keine Angst: Wer die melancholische Seite des sanften Songwriters liebt, wird ebenfalls nicht enttäuscht.

“An guten Tagen” ist ein optimistischer Poptitel, der ebenso gut ins Ohr geht wie der Nostalgie- und Mutmachsong “Alles okay”. Doch schon mit “Blinder Passagier” wird es nachdenklich und politisch. Überraschend tanzbar sind der Weckruf “Anfangen” und die Hymne “Vielleicht im nächsten Leben”. Diese Songs tragen zur Auflockerung bei, doch mir gefällt vor allem der ruhige Sänger. Egal, ob er mit “Unter einen Hut” still zurückblickt oder für “Besser als jetzt” perfekten Gitarrenpop im Stil von Gregor Meyle abliefert. “Konturen” ist mindestens ebenso gut wie mein bisheriges Lieblingswerk “Kreise”.

Die Zeit bis zu den kürzlich bestätigten Nachholterminen der Corona-bedingt abgebrochenen Tour überbrückt aktuell eine 2-CD “Special Edition” von “Konturen”, die am 23. Oktober inklusive zwei neuen Songs und einer Bonus-CD mit ausgewählten Akustikaufnahmen erscheint. Darunter, neben einem Feature von Kumpel Wincent Weiss, auch die neue Single “Ungeschminkt”. „Manchmal hat man das Glück, in wenigen Minuten und in wenigen Zeilen ein Gefühl genau auf den Punkt zu bringen. Es ist ein Liebesbrief, der sich wie von selbst geschrieben hat.“ Der neue Song funktioniert als Liebeserklärung an die Schlichtheit, an die einfachen Dinge des Lebens – und passt damit auch perfekt zu den akustischen Tracks, die CD 2 bilden. “Ketten” hingegen ist eine treibende Hymne mit elektronischen Sounds, die den Wunsch nach einem neuen Aufbruch thematisiert. Ebenfalls sehr passend in dem Jahr der kulturellen Stille.

Die Konzertreihe „Lagerfeuer Acoustics“ erlaubte im Rahmen der „Stadtpark Acoustics“ in Hamburg mit maßgeschneidertem Setting und durchdachtem Hygienekonzept erstmals wieder Liveshows für bis zu 900 Zuschauer. Oerding spielte so an fünfzehn Dates bis Mitte September live vor insgesamt 13.500 Fans, die Tickets waren in Rekordzeit ausverkauft.

Die zehn Akustik-Tracks, die zum größten Teil vom “Konturen” Album stammen, wurden im Studio neu aufgenommen und geben einen perfekten Eindruck davon, wie Oerdings Songs ohne große Produktion und technisches Brimborium klingen. CD 2 wird somit zur melancholischen, nachdenklichen Compilation, die das erwähnte Lagerfeuer-Feeling perfekt in den heimischen Player bringt. Das zweistimmige Duett mit Wincent ist wirklich ganz großes Kino und lässt mich die Bewertung des Albums in unserer Skala um einen Punkt auf die Höchstwertung anheben. Wundervoll!

Schade, dass es die Songs in diesen Versionen 2020 nur in Hamburg gab. Hoffen wir, dass im nächsten Jahr auch der Rest des Landes in den Genuss kommt.

„KONTUREN“ – LIVE 2021

30.03.2021 Dresden, Alter Schlachthof

31.03.2021 Rostock, Stadthalle

01.04.2021 Berlin, Verti Music Hall

03.04.2021 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

04.04.2021 Stuttgart, Porsche Arena

06.04.2021 Saarbrücken, Saarlandhalle

07.04.2021 Kassel, Stadthalle

09.04.2021 Wilhelmshaven, Stadthalle

10.04.2021 Lingen, EmslandArena

11.04.2021 Mannheim, Maimarktclub

13.04.2021 Magdeburg, Getec Arena

15.04.2021 Wien, Gasometer

17.04.2021 Basel, Rhypark

18.04.2021 Zürich, Hallenstadion

21.04.2021 Salzburg, Szene

23.04.2021 Fürth, Stadthalle

24.04.2021 Erfurt, Messehalle

25.04.2021 München, Zenith

28.04.2021 Bremen, ÖVB Arena

29.04.2021 Frankfurt, Jahrhunderthalle

01.05.2021 Hamburg, Barclaycard Arena

SOMMERTERMINE 2021

16.04.2021 Lech (AT), Tanzcafé

21.05.2021 Netzschkau, Open Air an der Göltzschtalbrücke

11.06.2021 Hemer, Sauerlandpark Hemer Open Air 2020

12.06.2021 Hannover, Expo Plaza

13.06.2021 Nierstein, Stadtpark

25.06.2021 Northeim, Freilichtbühne

17.07.2021 München, Tollwood

18.07.2021 Tübingen, Mühlbachäcker

21.07.2021 Freiburg, Zelt Musik Festival

23.07.2021 Halle Saale, Rennbahn

24.07.2021 Ansbach, Ansbach Reitbahn

25.07.2021 Luxemburg, Den Atelier

28.07.2021 Norderney, Summertime Norderney

31.07.2021 Braunschweig, BraWo Bühne

06.08.2021 Sellin, Ostseebad

07.08.2021 Köln, Tanzbrunnen

08.08.2021 Zofingen (CH), Heitere Festival

13.08.2021 Kamenz, Hauptbühne

20.08.2021 Lübeck, Gollan Kulturwerft

21.08.2021 Bochum, ZFR

22.08.2021 Bochum, ZFR

25.08.2021 Altusried, Freilichtbühne

27.08.2021 Berlin, Zitadelle Spandau

28.08.2021 Uelzen, Uelzen Open R

29.08.2021 Gießen, Gießener Kultursommer

31.08.2021 Radolfzell, Milchwerk

01.09.2021 Aachen, Kurpark Classix

03.09.2021 Neubrandenburg, Open Air am Jahnsportforum

04.09.2021 Papenburg, NDR2 Papenburg Festival

05.09.2021 Lebach, Zeltfestival Saar

10.09.2021 Timmendorf, Timmendorfer Strand

11.09.2021 Meiningen, Ehrhardt AG

12.09.2021 Halle (Westfalen), OWL Arena

17.09.2021 Dresden, Junge Garde

18.09.2021 Dresden, Junge Garde

19.09.2021 Schleswig, Nospa Open Air