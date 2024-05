Johna "Johna - live mit Band"

JOHNA, Songwriterin aus Köln – mit bürgerlichem Namen Nadine Krämer – bietet seinen vielen Jahren feinen Akustikpop gepaart mit Folk. Ihr Debüt „The Long Way Home“ erschien 2016. Drei Jahre später gab es die EP „Mountains“, die als kleine Überraschung auch mit einem deutschsprachigen Song aufwartete. Damit war das Eis gebrochen und JOHNA war bereit für ihr erstes Album in deutscher Sprache, das 2022 erschienen ist und den Titel „Postkarten“ trägt.

Kürzlich erschien ein Livealbum mit dem schlichten Titel „JOHNA – live mit Band“. Mitgeschnitten wurden die neun Tracks vor zwei Jahren beim „Postkarten“-Releasekonzert und sind bei den gängigen Downloadportalen erhältlich. Geboten werden sechs Tracks vom aktuellen Album und drei ältere Titel in englischer Sprache. So zeigt sich die ganze Vielfalt von Johnas Songwriting. Sie hat eine ruhige, entspannte Erzählweise mit sanften Klängen. Pur und direkt.

Ein Highlight ist der mitreißende Song „Finn oder Victor“ über den vertraut erscheinenden Fremden aus der Nachbarschaft, von dem man kaum etwas weiß. Er kommt im Walzerrhythmus und geht im Refrain sofort ins Ohr. Im etwas mehr als halbstündigen Konzert gibt es einen poetischen Mix aus Country, Folk und Pop, der Sehnsucht aber auch Leichtigkeit widerspiegelt und mit melancholischen Noten teilweise an moderne Chansons erinnert. In der Tradition der Singer/Songwriter verwurzelt, offenbart JOHNA in ihrer Musik Gefühle und Gedanken, mal zart und zerbrechlich, mal stark und kämpferisch.

Für die nächste EP mit dem Titel „Nachtzug“ hat JOHNA ein Crowdfunding gestartet, an dem man sich HIER beteiligen kann.