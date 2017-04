VERÖFFENTLICHUNG » 21.04.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » K's Choice

LABEL » earMUSIC, edel

21.04.20178 / 9

K’s Choice wurden 1992 gegründet und sind eine der erfolgreichsten Gruppen Belgiens. Sarah Bettens und ihr Bruder Gert gründeten die Band ursprünglich unter dem Namen The Choice, bekamen dann aber Ärger mit einer US-Band gleichen Namens. In Anlehnung an Franz Kafka wählte man daher K’s Choice und wurde europaweit bekannt. In der Trierer Region konnte ich die Gruppe schon häufiger live bewundern und es waren stets faszinierende Konzerte.

Der rockige Stil mit leichten Folk- und Grunge-Anleihen erinnert gerne mal an Bands wie R.E.M. oder die Proclaimers, mit denen K’s Choice auch schon auf Tour waren. Bisher kam zwar keine große Hitsingle dabei heraus („When I Lay Beside You“ erreichte zumindest Platz 3 in Belgien), aber neun Studioalben sprechen für sich. Zwischen 2003 und 2008 gab es eine Schaffenspause. Das ist längst vergessen – und die Compilation „25“ stellt die Karriere anhand von 26 spannenden Tracks dar.

Für die abrockende Fraktion finden sich starke Titel wie „Cocoon Crash“ und „Believe“, und natürlich fehlt auch die Hymne „Not An Addict“ nicht. Mir persönlich gefällt aber die sentimentale Seite besser, „God In My Bed“ beispielsweise. Meist reicht das harmonische Zusammenspiel der Geschwister, um den Hörer zu betören.

Im Booklet des fein aufgemachten Digipacks gibt es vor allem eins: viele Fotos aus zweieinhalb Jahrzehnten. Die Werkschau ist umfassend und bisweilen überwältigend schön. Für den, der schon alles hat, gibt es den Klassiker „My Heart“ in einer neu eingespielten 2017-Version und „Not An Addict“ als Neuauflage und Bonus featuring Skin von Skunk Anansie. Gitarrenrock vom Feinsten!

Empfehlungen zu K's Choice

Bestseller Nr. 1 25 K's Choice, 25 - Earmusic (Edel) - Audio CD Bestseller Nr. 2 The Phantom Cowboy K's Choice, The Phantom Cowboy - Sony Music Entertainment (Sony Music) - Audio CD Bestseller Nr. 3 The Essential K S Choice, The Essential - Sony Music Entertainment - Audio CD

Letzte Aktualisierung am 24.04.2017 um 21:33 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API