Liam Gallagher "Knebworth 22"

Zunächst zur Historie: Die beiden rekordverdächtigen Knebworth-Konzerte von OASIS fanden am 10. und 11. August 1996 statt, als über eine Viertelmillion junger Musikfans aus aller Welt im Knebworth Park in Hertfordshire zusammenkamen. 2,5 Millionen Briten hatten versucht, Tickets zu bekommen. Nur 10 % durften live dabei sein und die Band der Gallagher-Brüder auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs sehen. Mit einer Setlist, die nur so vor Klassikern strotzte, waren diese Konzerte ein Meilenstein für eine ganze Generation. „Champagne Supernova“, „Wonderwall“ und „Don’t Look Back In Anger“ trafen den Zahn der Zeit in einem Land, das sich von einem Jahrzehnt der Rezession erholte.

Inzwischen ist das alles Geschichte und die beiden Brüder gehen strikt getrennte Wege, anscheinend ohne Chance auf Versöhnung. Noel feiert mit seinen High Flying Birds ordentliche Erfolge. Die Chartspitze in UK Ist ihm fast immer sicher – und auch weltweit gibt es mehr als Achtungserfolge. Liam ist solo ebenso erfolgreich und hat Noel zumindest eins voraus: Neben drei Studioalben hat er mit „MTV Unplugged – Live at Hull City Hall“ (2020), „Down by the River Thames“ (2022) und jetzt ganz aktuell „Knebworth 22“ (erschienen am 11.8.2023) auch drei formidable Livealben veröffentlicht, die von seinen Qualitäten als Musiker und Entertainer zeugen.

Das neue, 76minütige Album enthält 16 Songs, von denen mehr als die Hälfte aus der OASIS-Zeit stammen. Und es führt Liam zurück an die coolste Wirkungsstätte seiner Karriere. Am 3. und 4. Juni 2022 hatten sich rund 170.000 Fans in Knebworth eingefunden, um in nostalgischen Erinnerungen zu schwelgen und ihren Helden als Solokünstler zu feiern. Mit fantastischer Stimme und charismatischer Bühnenpräsenz führt er auf dieser CD durch einen Set, der kaum zu wünschen übrig lässt. Wenn am Ende „Supersonic“, „Wonderwall“ und „Champagne Supernova“ erklingen, sind die Hörer*innen zuhause ebenso selig wie das Livepublikum beim Festival.