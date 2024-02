Madeline Juno "Nur zu Besuch"

Seit sich die Offenburgerin Madeline Juno entschieden hat, von der englischen zur deutschen Sprache zu wechseln, gehört sie zu meinen absoluten Favoritinnen in der poetischen Popmusik. Das war im Jahr 2017 mit dem Longplayer „DNA“ und inzwischen ist mit „Nur zu Besuch“ schon ihr viertes Album mit deutschen Lyrics erschienen.

Die Sängerin hat schon in jungen Jahren eine erstaunliche Wandlung durchgemacht. Sie wuchs in einer Musikerfamilie auf, der Vater ist Schlagzeuger, die Mutter Pianistin. Früh begann sie, ihre eigenen Songs zu schreiben, und stellte mit 14 Jahren die ersten Werke online. Inzwischen hat sie sich frei geschwommen und in gewissem Sinne neu entdeckt. Das aktuelle Album klingt absolut erwachsen und erzählt Geschichten einer bodenständigen Mittzwanzigerin, auch wenn vor allem ihre Lovesongs bisweilen sehr kurios sind.

So geht es in „Sad Girl Shit“ um das Unglücklichsein und die Schwärze im Leben („wenn du am Boden bist, triffst du wahrscheinlich mich“). Madeline Juno hat schon seit Jahren eine abgeklärte Art, mit ihren Depressionen umzugehen, indem sie eindringliche Bilder für ihren Gemütszustand findet. „Lovesong“ berichtet in deutlichen Worten von einer toxischen Beziehung und „Murphy’s Law“ strotzt vor unnötigen Selbstzweifeln.

All das ist verpackt in mitreißende Songs, poppige Beats oder melancholische Melodien. Madeline lebt stets im Wechselbad der Gefühle, was sich in der Vielfalt des Albums niederschlägt. Dabei will sie nur das Beste für den Partner in einer Beziehung, was sie sehr gerne besingt – in Stücken wie „Was zu verlieren“, „Ich sterbe zuerst“ und „Versprich mir du gehst“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gerne macht sie ihr Leben zum Thema, textet über „Life Goals“ und den existentiellen Zustand „Mitte zwanzig“. Das Titelstück „Nur zu Besuch“ beschreibt, wie sich das Verhältnis zur Familie über die Jahre geändert hat, in deren Räumen man nicht mehr so zuhause ist, wie das früher mal war. Ein Thema, in dem sich viele Hörer*innen sicher wiederfinden.

Schon immer waren Madeline Junos Songs Ausdruck von Selbsterkenntnis und therapeutischen Erfahrungen. Sie hat in jungen Jahren viel erlebt und bringt dies mit philosophischen, poetischen Worten zu Gehör. Im vergangenen Jahr war sie bereits auf Acoustic Tour und ich durfte das grandiose Halloween-Konzert in Kaiserslautern erleben. 2024 geht es mit „Nur zu Besuch“ in größere Hallen. Ein Besuch lohnt sich allemal!