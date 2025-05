Marliina "My Funeral"

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und einer unerschöpflichen Leidenschaft für außergewöhnliche künstlerische Projekte kehrt die deutsche Singer/Songwriterin Marliina nach zwei Jahren kreativer Reise zurück – mit neuer Musik, neuen Geschichten und atemberaubenden Visuals.

​Die Vocals sind eindringlich und Marliina besticht in der hohen wie der tiefen Stimmlage. Die Arrangements um Band, Streicher und Piano sind sehr stimmig, doch sie spielen sich nicht in den Vordergrund. Die Sängerin erzeugt tiefe Emotionen, die meist von einer starken Melancholie getragen sind und die düster-verwunschenen Songs bestimmen.

Für ihr neues Album flog Marliina im Sommer 2023 nach Kanada. Dort entstanden zusammen mit professionellen Musikern und ihrem Produzenten Steve Dierkens neue Songs, die nach einer zweijährigen Schreibblockade endlich das Licht der Welt erblicken. Steve Dierkens, der Besitzer von Dark Sky Studios in Alberta, produzierte mit Marliina ihre neuen Songs und half ihr aus ihrer Blockade wieder heraus.

„My Funeral“, der Titel von Marliinas neuem Album, ist geprägt durch einen Alptraum. In diesem träumte sie davon, wie sie ein Kleid mit ihrer Mutter einkaufen ging. Sie fragte nach dem Anlass und nach einigem Zögern ihrer Mutter verriet diese ihr, es sei für Marliinas Beerdigung. Nach dieser Nacht rief die Sängerin ihre Mutter an, um ihr von dem schrecklichen Traum zu erzählen. Diese sagte mit einer ruhigen Stimme, dass es vielleicht an der Zeit wäre, das Alte zu begraben und ein neues Kapitel aufzuschlagen.

So ist das Album in weiten Teilen sehr mystisch und geheimnisvoll. Es geht in die Dunklen Tiefen des Meeres, wie der Opener „Abyss“ beschreibt. Die inneren Monster bekommen ein Gesicht und eine Stimme. Oft singt Marliina in der Ich-Form („I Can’t Hear You“ und „I Need Sleep“), was ihre Persönlichkeit in den Gedanken betont.

Sphärische Synthesizer, harte Bässe und intime Klaviereinlagen verschmelzen mit unkonventionellen Akkordfolgen zu einer melancholischen Klangwelt, in der Marliinas markante Stimme durch verletzliche und zugleich kraftvolle Passagen führt. Ein Album, das eine beklemmende Atmosphäre schafft und doch mit „I’m Still Breathing“ einen positiven Ausklang findet: „I’m doing better now“! Wer sich darauf einlässt, kann durch das Raue zu den Sternen geführt werden.

Parallel zum Album gibt es ein Songbook mit den Arrangements, erklärenden Texten und wunderschönen Zeichnungen. Lohnt sich – und macht den Release zum überzeugenden Gesamtkunstwerk!