Mia and me "Mia and me - Das Geheimnis von Centopia"

Wenn man eine Teenagerin auf dem Weg in Richtung Pubertät begleitet, kommt man um moderne Serien wie “Mia and me” einfach nicht herum. Die Handlung in aller Kürze: Die Waise Mia lebt in einem Internat in Florenz. Von ihren Eltern sind ihr nur ein magisches Buch und ein Armreif geblieben, mit denen sie in eine animierte Parallelwelt wechseln kann. Hier existiert sie dann als Elfe, die mit Einhörnern spricht. Dabei lebt die Serie vom Wechsel zwischen real gefilmten und animierten Szenen.

Am 26. Mai kam der aufwendige erste CGI-Animationsfilm zur erfolgreichen und beliebten TV-Serie in die deutschen Kinos. Den Titelsong zu “Mia and me – Das Geheimnis von Centopia“ singt die stimmgewaltige Lisa-Marie, die Gewinnerin von “The Voice Kids 2020”. Der Song “Komm und flieg mit mir” ist Fans bereits aus der Serie bekannt. Für den Film wurde er für Lisa-Marie opulent neu inszeniert und arrangiert. Außerdem gibt es drei zusätzliche Versionen in englischer Sprache. Lisa-Marie hat ihre jugendliche Stimme, mit der sie als 17jährige den Contest gewann, inzwischen zu einer sehr erwachsen klingenden Popstimme entwickelt, die sehr gut zu dem Song passt. Vor allem die englischsprachigen Versionen können manchen Dancefloor zum kochen bringen.

Zusätzlich zu dem Titelsong gibt es noch den Score des Films und vier Ohrwürmer, die vermutlich im Film in Erscheinung treten. Dabei sticht “Walking On Sunshine” von Katrina And The Waves positiv heraus. Der Score enthält die kraftvolle Filmmusik von Christoph Zirngibl, gespielt vom Filmorchester Babelsberg. Damit kann man sich gut in die magische Welt des Films hineinfühlen und die Themen einzelner Figuren sowie Szenen werden gefühlvoll orchestral vermittelt.

Für sich allein stehend ist das Album vermutlich nicht so prickelnd, da es im Prinzip nur einen neuen Song in verschiedenen Versionen und vier Klassiker enthält. Doch in Verbindung mit der Liebe zur Serie und zum Film ist der Soundtrack sicherlich sehr wirkungsvoll.