Michael Jackson "Thriller 40"

In den USA und UK stand Michael Jackson schon mit “Off The Wall” zielsicher in den Top 5, doch für den weltweiten Erfolg musste ein Megaseller wie “Thriller” herhalten. Und das ist bis heute ein Album der Superlative. Mit rund 65 Millionen verkauften Exemplaren ist es das weltweit meistverkaufte Album aller Zeiten – und den Rekord wird in Streamingzeiten vermutlich auch niemand mehr brechen. Ein Album für die Ewigkeit, vier Jahrzehnte auf dem Buckel, dabei aber in Würde gealtert.

Das Album ist poppiger als die vorherigen Soloalben von Michael. Und es hat einige veritable Hits zu bieten, die bis heute in den Playlists vieler Radiosender verweilen. Der Start mit “The Girl Is Mine” als erste Single war noch recht beschaulich, doch “Billy Jean” und “Beat It” brachten einen Popsound in die Discotheken, der ein ganzes Jahrzehnt prägen sollte. 1984 wurde sogar der sechsminütige Titelsong zum Nummer-1-Hit, begleitet von einem Musikvideo, das mit 13 Minuten Länge als eigenständiger Kurzfilm gilt und bis heute seines Gleichen sucht.

2008 wurde das Album mit einer Bonus-DVD und fünf Remix-Tracks sowie einem neuen Titel als “Thriller 25” erneut veröffentlicht. Neben einigen Remix-Tracks gab es vor allem die Videoclips als Extra auf einer Bonus-DVD. Zum 40jährigen legt man jetzt nochmal eine Schippe drauf und veröffentlicht “Thriller 40” als Doppel-CD mit vielen unveröffentlichten Tracks auf dem zweiten Silberling.

Schon der Start mit “Starlight” ist absolut spannend, denn so sollte der Titelsong eigentlich zunächst heißen. Aus “Starlight” wurde “Thriller”, die Lyrics wurden in eine düstere Richtung geändert und der Rest ist Geschichte. Wahnsinn, wie die Produktion einem Song eine komplett neue Richtung geben kann. Im weiteren Verlauf gibt es einige Demoversionen aus der Entstehungszeit, die noch deutlich den Disco-Sound atmen. Das sechste Jackson-Album hätte auch ganz anders klingen und der Karriere eine ganz andere Richtung geben können.

Das Doppelalbum mit umfangreichem Booklet steckt in einer silbernen Papphülle, die standesgemäß zum großen Jubiläum passt.