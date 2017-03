VERÖFFENTLICHUNG » 24.02.2017

Ein Trost für alle Nachwuchs-Talente bei „The Voice Kids“: Auch wer in den Battles raus fliegt, kann irgendwann ein Nummer 1 Album landen. Und verdammt – Mike Singer hat es ordentlich krachen lassen und sein deutschsprachiges Majordebüt gleich an der Chartspitze platziert. Dazu gehörte allerdings eine Vorlaufzeit, die heutzutage nicht ohne eigenen YouTube-Kanal auskommt.

Aufgewachsen ist der 17jährige in Offenburg und begann schon mit zwölf Jahren, Coversongs aufzunehmen und ins Netz zu stellen. Die Voice-Kids-Teilnahme erhöhte dann den Bekanntheitsgrad enorm. Ende letzten Jahres erreicht er eine Million Fans auf Instagram, mehr als 345.000 Facebook-Fans und 330.000 YouTube-Abonnenten.

In der heutigen Inflation deutschsprachiger Sänger war es dann auch ein kluger Schachzug, „Karma“ mit deutschsprachigen Titeln zu versehen. Englisch kann er auch, das beweist das drei Jahre alte Album „Only You“, doch der wirklich große Erfolg stellte sich erst nach Veröffentlichung der EP „Nur mit dir“ (2015) ein.

„Das Album hat viele verschiedene Facetten, mit modernen Beats, die jeden mitreißen und ansprechen“, erzählt Mike über sein Debüt. „Die Musik hat in meinem Leben immer den Mittelpunkt gebildet. Seit Jahren arbeite ich darauf hin, endlich meinen Traum leben zu können. Ich bin wahnsinnig stolz darauf mein Album zu präsentieren und jetzt als ernstzunehmender Musiker wahrgenommen zu werden.“

Das Album spricht vor allem die Teenie-Generation pubertierender Mädels an. Und nicht nur die! Die Coverversion von „Weinst du“ lässt auch mein Mittvierziger-Herz dahin schmelzen. Darüber hinaus gibt es eine Sammlung von Songs, die die Gefühlswelt junger Menschen wiederspiegeln. Die große Liebe spielt da noch keine riesige Rolle, stattdessen aber das Zusammensein mit Gleichgesinnten, die verlorene erste Liebe („Karma“) und das ganz besondere Mädchen („Alien“).

Das Album ist perfekt durchproduziert und klingt so, als hätten Mark Forster oder Andreas Bourani hier für eine (noch) jüngere Zielgruppe gesungen. In etwa so, wie manche Autoren sich ihre eigene Jugendbuchreihe aufbauen. Wenn Mike Singer seinen Weg konsequent weiter geht, hat er vermutlich eine ähnlich große Karriere vor sich. Die Fangemeinde wächst schließlich mit.

