Mike + The Mechanics "Looking Back – Living The Years"

Vierzig Jahre schon! Als der Genesis-Bassist und -Gitarrist Mike Rutherford im Jahr 1985 das Projekt Mike and the Mechanics als zweites Standbein gründete, konnte man kaum ahnen, wie erfolgreich und langlebig es sein sollte. Auch im Jahr 2025 ist die Band mal wieder auf Tour – mit dem Kanadier Tim Howar und dem grandiosen Andrew Roachford am Mikro.

Es war von Beginn an klar, dass Rutherford zwar ein genialer Meister an den Saiten ist, aber nicht unbedingt ein guter Sänger. So konzentrierte er sich nach ersten Solo-Versuchen Anfang der 80er Jahre (bei denen er zeitweise selbst die Vocals übernommen hatte) wieder auf seine Instrumente und nahm mit Paul Carrack und Paul Young zwei hervorragende Sänger mit veritabler Pop-Stimme an Bord. Das führte zu ersten Erfolgen mit „Silent Running“ und „All I Need Is A Miracle“, die man in dieser Form wohl kaum erwartet hätte.

Verschmerzen musste man den frühen Tod von Paul Young. Auch Paul Carrack zog sich zurück, nachdem er zunehmend solo erfolgreich wurde. Die beiden neuen Sänger machten aber von Beginn an einen guten Job. Es ist spürbar, wie sich die Truppe mit ihren Gastmusikern zu einer echten Band formiert hat. Eine Single wie „The Best Is Yet To Come“ klingt wie die Simple Minds zu ihren besten Zeiten. Die aktuellen Stücke sind eingängig und verbreiten eine entspannte Pop-Attitüde, ohne dabei aber langweilig zu klingen. Vielmehr sind es gerade die Progressive-Rock-Finessen, die Mike so gerne in seine Arrangements einarbeitet, die seine Musik aus dem Radio-Einheitsbrei heraus heben.

Die Compilation „Looking Back – Living The Years“ hält sich an die chronologische Reihenfolge der Titel, beginnend mit „Silent Running“ und endend mit „Out Of The Blue“ vom 2019er Album gleichen Namens. So kann man die Entwicklung der Band bis in die Gegenwart gut verfolgen und in Erinnerungen schwelgen.

Ein lohnenswertes Best-of-Album als Retrospektive einer Band, die noch lange nicht fertig ist! 2025 werden Mike + The Mechanics unter anderem im April und Mai auch in Deutschland auftreten.

Titelliste:

1. Silent Running (On Dangerous Ground)

2. All I Need Is A Miracle ‘96

3. The Living Years

4. Word Of Mouth

5. Over My Shoulder

6. A Beggar On A Beach Of Gold

7. Another Cup Of Coffee

8. Taken In

9. Nobody’s Perfect

10. Everybody Gets A Second Chance

11. Nobody Knows

12. Seeing Is Believing

13. The Road

14. The Best Is Yet To Come

15. Don’t Know What Came Over Me

16. Out Of The Blue

Digital und auf CD ist das Album schon erhältlich – die Vinyl erscheint am 4.4.2025!