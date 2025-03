Joris "zu viel retro"

In Luxemburg kann man Joris öfter sehen, hatte er doch zeitweise im Kulturzentrum Dudelange sein Lager aufgeschlagen, um für Konzerte zu proben und neue Songs zu schreiben. Ursprünglich gehörte er zur Indieband Oakfield, doch seit 2014 ist er solo unterwegs. Das Debüt „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ schlug vor zehn Jahren groß in die Charts ein und erlangte Goldstatus. Das war vor allem der Single „Herz über Kopf“ zu verdanken. In den Folgejahren wurde es ruhiger – aber weiterhin machte Joris solide Musik und brachte alle 3-4 Jahre ein Album raus.

Warum das aktuelle Werk jetzt „zu viel retro“ heißt? An einem veränderten Musikstil kann es kaum liegen. Joris bleibt in unverkrampfter Indie-Stimmung zwischen Rock und Pop mit einigen eingängigen Krachern und stimmungsvollen Texten. Die erste Single „spring!“ erzählt mit positiven Vibes vom Sprung ins Unbekannte. Und irgendwie handelt das komplette Album von der Achterbahnfahrt des Lebens.

„zu viel retro“ sagt KI-Musik den Kampf an – denn das Album wurde komplett live im Studio eingespielt. Es feiert die Makel und Fehler der Musik. „zu viel retro“ ist Musik aus dem Innersten. Einer künstlerischen und privaten Phase aus Höhen und Tiefen, die den 34-Jährigen vor neue Herausforderungen gestellt hat. Es sind ungefilterte Gefühle, die ebenso unmittelbar im Studio, in einem zwei-jährigen Prozess, festgehalten wurden. Dabei hat sich Joris auf das eine verlassen, was nicht berechenbar ist und pure Emotionen beinhaltet: Das live spielen. Was dem Musiker in die Seele übergegangen ist und er mit seiner Band seit zehn Jahren auf dem höchsten Niveau präsentiert, hat jetzt auch sein zuhause in einer Platte gefunden. Mit allen Makeln, Ecken und spannenden Wendungen.

Handgemachte Musik ist irgendwie retro. Echte Emotionen sind retro. Songs ohne Trap- und 80s-Elemente sind retro. Keine KI zu benutzen ist retro. Retro-Overdose? „zu viel retro macht das Herz schwer“ singt Joris im Titelsong seines vierten Longplayer und das Paradoxon ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. „zu viel retro“ singt über Leichtigkeit, über die Schwere und die Tücken des Lebens.

Seine Freundin war schwer erkrank – und so entstanden Songs wie das melancholische „so schnell vorbei“ und der grandios-verspielte letzte Song „das leben ist…“ über Sinn und Unsinn des Lebens. Mit seiner Musik hat Joris die Welt im Griff. Und er nimmt uns mit auf eine Reise, die seine ganz persönliche Seite zeigt.