Supertramp "Live in Paris '79"

Anfang der 80er Jahre sind einige grandiose Livealben erschienen, die meinen Musikgeschmack als Teenager entscheidend prägen sollten. Neben „In Transit“ (Saga, 1982) und „Budapest Live“ (Manfred Mann’s Earth Band, 1984) war das vor allem Supertramps Album „Paris“ mit Aufnahmen von den Konzerten, die 1979 im Pavillon de Paris mitgeschnitten wurden.

Schon der Opener „School“ erzeugt bis heute Gänsehaut. Und mit Klassikern wie „The Logical Song“, „Dreamer“ und „Take The Long Way Home“ war die britische Band auf dem glanzvollen Höhepunkt ihrer Karriere. Bei der Tour zum Album „Breakfast in America“ trat die Band in ihrer klassischen Besetzung mit Rick Davies, John Helliwell, Roger Hodgson, Bob Siebenberg und Dougie Thomson auf. Die Reise führte unter anderem nach Frankreich, Österreich, Spanien und in die USA.

Die Konzerte wurden damals komplett mitgeschnitten, allerdings verzichtete man beim Release aus Platzgründen – um das Album auf vier LP Seiten aufzuteilen – auf ganze sechs Songs, darunter Glanzlichter wie „Goodbye Stranger“ und „Another Man’s Woman“, die den Jazz- und R&B-Charakter der Band betonten. Zudem entsprach die Tracklist nicht der originalen Konzertreihenfolge.

Dies wird jetzt endlich mit einer Neuveröffentlichung behoben. Im Gegensatz zum ursprünglich 1980 veröffentlichten Livealbum, das Ausschnitte aus den ersten beiden Shows der vier Paris-Konzerte am 29. und 30.11.2979 enthält, bieten die Dreifach-LP und die Doppel-CD nun die Songs, die während der beiden Shows am 1. und 2. Dezember aufgenommen wurden.

Die neue Veröffentlichung ist ein wichtiges Zeugnis dieser fantastischen, klassischen Bandphase und ein Muss für jeden Fan. Das Cover zeigt den Eiffelturm und das Booklet ist mit Liner Notes von Phil Alexander versehen. Eine der wichtigsten Bands dieser Zeit spielt hier vor 8.000 begeisterten Fans und das Livefeeling ist hörbar gigantisch.