Nathan John Feuerstein – kurz NF – gehört zu den größten Rappern unserer Zeit. Das macht er mit seinem fünften Album “Hope” mal wieder unumwunden deutlich. Er wurde vor 32 Jahren in Michigan geboren und hatte eine schwierige Kindheit. Nach der Scheidung der Eltern wuchs er beim Vater auf, während die Mutter sich das Leben nahm, als er 18 Jahre alt war. Die Sehnsucht nach der Mutter und eine eigene psychische Problematik nahmen in den ersten Songs viel Raum ein. Kein Wunder, dass die ersten erfolgreichen Alben Titel wie “Therapy Session”, “”Perception” und “The Search” trugen.

Das neue Studioalbum ist von Thema, Vibe und Atmosphäre deutlich positiver und hoffnungsvoller als die letzten Werke. Es scheint fast so, als ob NF ein neues Kapitel beginnt, das nicht weniger eindringlich und intensiv ist, aber den Blick nach vorn richtet und von einer anderen Perspektive aus geschieht.

Der Opener und Titelsong startet mit gesungenen Textzeilen und zerbrechlichen Vocals. Die Verletzlichkeit, die NF im Gesangsteil zeigt, macht er mit energischem und aggressivem Rap wieder wett. Das sind die zwei Seiten, die er im Verlauf des Albums immer wieder zeigt. Es gibt sehr melodische und orchestrale Musikparts, doch im Mittelpunkt stehen stets die ausgedehnten Rap-Passagen mit einem unglaublichen Flow und einer erschlagenden Masse an Worten.

Damit reicht NF ohne Weiteres an die großen Werke von Eminem heran. Ein Unterschied: NF braucht keine weibliche Begleitung. Er kann selbst berührenden und melodischen Gesang beitragen. So gibt es nur zwei Features: “Gone” ist ein faszinierender Lovesong, bei dem sich NF den Text mit Julia Michaels teilt. Und “Careful” liefert ein aggressives Rap-Duett mit dem jungen amerikanischen Kollegen Cordae.

Als Hörer bin ich bisweilen erschlagen von den Emotionen und dem grandiosen Wortschwall. Dieser ist Ergebnis einer echten, von den Fans getragenen Dynamik, die NF auf authentische Weise direkt mit seinen Fans verbindet. Er rappt mit roher Härte und emotionaler Authentizität, geboren aus einem Leben, in dem er harte Schläge einstecken und wieder aufstehen musste. Seine intimen und doch treibenden Tracks sind ein Ausdrucksmittel, um seinen Schmerz zu verarbeiten. So reflektiert er in “Motto” sein Leben als Künstler:

This is the industry

Where it ain’t how big you are it’s how big you seem

Where people sacrifice the art tryin to chase a dream

Then they wonder why they music’s lackin creativity

Die Musik von NF hat nichts an Kreativität verloren. Er spielt mit den Gegensätzen, gibt seinem Gesang und den Melodien viel Raum, lässt die Emotionen fließen. Damit ist ihm sein bisher bestes Album gelungen. “Hope” überzeugt von der ersten bis zur 49. Minute.

