NMB The Neal Morse Band "An Evening of Innocence & Danger: Live in Hamburg"

Ein gelungenes Cover, aufgenommen während des Konzertes in Hamburg, macht neugierig. Der Opener „Do it all again“ beginnt orchestral und geht danach in eine Rocknummer über. Auffallend ist die Spielfreude der Bandmitglieder. Die Wärme und Emotionen des Publikums spiegeln sich in den Stücken wider.

Das 140-minütige Konzert in Hamburg wurde auf 3 CDs gepresst. Bis auf „Your Place in the Sun“ und „Another Story to tell“ passt kein Song ins Radioformat. Der Rest besteht aus Prog-Titeln, die sich in der Länge gegenseitig überbieten. Schaffen es auf CD 1 noch sieben Songs, besteht CD 2 nur noch aus zweien („Not Afraid Pt. 2“ und „Beyond the Years“). Letzterer ist mit 34:08 der längste Titel. Die 3. CD besteht einzig aus dem „The great Similitude Medley“, der scharf an der 30-Minuten-Marke kratzt.

Dieses Monsteralbum wird seine Freunde auch unter den Hörern finden, die bislang nicht auf die Outputs von Neale Morse stehen, denn der Chemie des Konzerts kann man sich nur schwer entziehen. Die beiden letzten CDs mit den drei Longlongtracks sind meine Favoriten. Das Album erscheint am 14. Juli 2023!