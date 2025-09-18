Olivia Dean "The Art of Loving"

Die Neo-Soul-Sängerin Olivia Dean trat erstmals 2017 mit 18 Jahren als Sängerin für die Band Rudimental in Erscheinung, bevor sie eine Solokarriere startete. Ihr Debütalbum „Messy“ wurde bei seiner Veröffentlichung von Kritikern hoch gelobt und festigte ihren Status als eine der faszinierendsten Stimmen im Neo-Soul und Pop. Vor kurzem war Olivia als Support für Sam Fender bei seiner Headliner-Tournee in Großbritannien zu sehen, darunter auch bei einem Konzert im London Stadium, wo sie vor ausverkauftem Haus zum ersten Mal ihre neue Zusammenarbeit zu Sams Track „Rein Me In“ aufführten. Außerdem trat sie mit Sabrina Carpenter bei deren BST Hyde Park Show am 6. Juli auf und wird sie im Oktober und November auf einer Reihe von US-Tourterminen begleiten, darunter fünf ausverkaufte Abende im Madison Square Garden.

Auf ihrem lang erwarteten zweites Album „The Art Of Loving“ verbindet Olivia mühelos Wärme und Ehrlichkeit in bewegenden Darstellungen romantischer und platonischer Liebe und zeigt mit ihren immer wieder nachhallenden Songtexten auf elegante Weise ein ausgefeiltes und meisterhaftes musikalisches Handwerk. Mit einer unbestreitbaren Aura von Nostalgie und Zeitlosigkeit bietet jeder Track einen individuellen Einblick in die Komplexität der Liebe.