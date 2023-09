Para Lia "In Clash with the Zeitgeist"

„In Clash with the Zeitgeist“ ist bereits das dritte Album der Band aus Cottbus. Seit der Gründung im Jahr 2018 musiziert das aus René Methner und seiner Frau Cindy bestehende Indie-Rock-Duo fernab vom Mainstream. Der Bandname ist der Liebe zu Griechenland geschuldet, denn „Paralia“ bedeutet Strand.

René hat in den 90ern schon in verschiedenen Bands gespielt. Erst viel später hat er Cindy kennen gelernt, sich verliebt und sie schleunigst zu seiner Duettpartnerin gemacht. Das funktioniert hervorragend, denn gerade das Zusammenspiel ihrer so unterschiedlichen Stimmen macht den Reiz der neuen Songs aus.

Sehr stark, wenn in „Mr. Perry“ eine Opernstimme breiten Raum einnimmt und sich mit dem modernen Sound vermischt. Waren die ersten beiden Alben der Band im Indie-Rock der späten Achtziger und frühen Neunziger zuhause, ist der musikalische Kosmos dieses Mal deutlich weiter gestrickt: Neben Sechziger-Einflüssen und psychedelischen Elementen spielen Para Lia auch mit Garagen-Rock und frühem Prog-Rock. „Man könnte also sagen: Wir haben noch ein bisschen mehr von dem, was nicht up to date ist, in unsere Songs gepackt und sind jetzt erst Recht im Clash mit dem Zeitgeist“, erklärt René.

Der Longtrack „Naguel“ ist ein gutes Beispiel dafür, weckt er doch nostalgische Gefühle zur Musik der frühen 70er Jahre. „Sunchild“ kommt als optimistischer Lovesong ans Leben. „C‘est La Vie“ lebt mit lauten Gitarren den harten Garagenrock und verliert sich in grandiosen Soli. So vermeidet man Schubladen und liefert ein durch und durch vielseitiges Album.

Para Lia werden mit „In Clash With The Zeitgeist“ noch auf einem anderen Level wachsen. Bisher hat die Band nämlich noch nie live auf der Bühne gestanden, doch das soll sich bald ändern. „Wir sind in den letzten Jahren so oft gefragt worden, wann Para Lia live zu erleben ist, dass wir vier tolle Musiker um uns geschart haben und nun gemeinsam im Proberaum an der Live-Umsetzung arbeiten“, so René. „Und so findet im Augenblick eine wunderbare Metamorphose statt – aus 2 mach 6: Para Lia verändert sich vom Duo-Studio-Projekt zur Sechser-Kapelle on Stage!“ Man darf sehr gespannt sein auf den Livesound.