VERÖFFENTLICHUNG » 17.03.2017

BEWERTUNG » 9 / 9

ARTIST » Roger Cicero

LABEL » RCA, Sony Music

17.03.20179 / 9

„Glück ist leicht“ heißt die Compilation, die ziemlich genau ein Jahr nach Roger Ciceros Tod erscheint. Plötzlich und unerwartet hat er die Musikbühne verlassen. Einen Tag nach seinem letzten Live-Auftritt im Bayerischen Fernsehen traten plötzlich akute neurologische Symptome infolge eines Hirninfarktes auf. Im Krankenhaus verschlechterte sich sein Zustand rapide. Der 45jährige verstarb am Abend des 24. März 2016 im Kreise seiner Lieben ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben.

Es erzeugt schon ordentlich Gänsehaut, wenn man auf das sympathische Coverfoto der neuen CD mit dem Untertitel „Das Beste von 2006-2016“ schaut und sich durch die wundervollen Musikstücke gehört. Da dürfte jeder Fan seine eigenen Erinnerungen haben. Ich denke zum Beispiel an ein Konzert meiner A-cappella-Band, in dem ein befreundeter Musiker „Ich atme ein“ zum Besten gab. Wie ich diesen Song seitdem liebe!

Oder aber der ironische Überhit „Zieh die Schuhe aus“, das Wortwunder „Nicht artgerecht“, sein Grand-Prix-Song „Frauen regier’n die Welt“. Neben den Swing-Nummern sind natürlich auch einige Songs dabei, die zu Tränen rühren. Der Titelsong „Glück ist leicht“ hat einen optimistischen Touch. „Einer von Millionen“ gehört schon längst zum Repertoire jeder guten deutschsprachigen Coverband. Und „Wenn es morgen schon zu Ende wär‘“ und „Ich hätt‘ gern noch Tschüss gesagt“ bekommen ob des frühen Todes eine ganz besondere Relevanz.

Neben dieser Hitsammlung faszinieren mich vor allem Live-Coverversionen wie „Geboren“ von den Fantastischen 4 oder die unfassbare Bearbeitung von „Ein Kompliment“ der Sportfreunde Stiller. Hinzu kommen seine unvergessenen Flirts mit dem Repertoire des Kollegen Frank Sinatra: Die Live-Versionen von „My Way“ und „I’ve Got A Crush On You“ zeigen Cicero in fast schon ein wenig beängstigender Nähe zu Ol’ Blues Eyes und doch charakteristisch für Roger mit einer sehr eigenen Note.

Mit „Eine Nummer zu groß“ enthält das Album sogar eine bislang unveröffentlichte Nummer Ciceros aus dessen Geheimschublade, in der er wohl die Preziosen für sein bereits geplantes nächstes, leider nicht mehr zur Realität gewordenes Alben gesammelt hat. Fans und Freunde seiner Musik können mit dieser Zusammenstellung ein musikalisches Jahrgedächtnis feiern, das vermutlich für jeden etwas zu bieten hat.

Unsere Roger Cicero Empfehlung

Glück ist leicht - Das Beste von 2006-2016 Roger Cicero, Glück ist leicht - Das Beste von 2006-2016

Rca Deutschland (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 19.03.2017 um 14:32 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Roger Cicero

Letzte Aktualisierung am 20.03.2017 um 00:12 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API