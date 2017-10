VERÖFFENTLICHUNG » 20.10.2017

Man kommt nicht umhin, Roland Kaiser dafür zu bewundern, dass er sich ständig neu erfindet. Die sogenannte „Kaisermania“ in Dresden scheint ihm jedes Jahr neuen Auftrieb zu geben. Und auch die Zusammenarbeit mit Maite Kelly hat ihm hörbar gut getan. Seine Konzerte sind keine langweiligen Schlagerpartys mit Endlos-Fassungen alter Hits. Stattdessen singt er auch selbstbewusst seine neuen Stücke und umgibt sich mit hervorragenden Sessionmusikern. Eine Glanztat war definitiv die orchestrale Umsetzung mit der Dresdner Philharmonie, die es seit kurzem auf DVD zu bewundern gibt. Und die neue Best-of-Compilation bietet ganz neue, zum Teil stark modernisierte Fassungen der kaiserlichen Klassiker.

Während andere mit 65 Jahren die Füße hochlegen und Rente kassieren, landete Kaiser im Duett mit Maite Kelly einen respektablen Hit („Warum hast Du nicht Nein gesagt“), der jetzt Goldstatus einfuhr und natürlich auf der vorliegenden CD zu finden ist. Ebenso wie „Ich glaub es geht schon wieder los“, die deutsche Fassung von „Midnight Lady“, und „Lieb mich ein letztes Mal“.

Die Schlager wurden zum Teil ordentlich aufgepeppt. Der Disco-Beat wird bisweilen lauter und eindringlicher, hinzu kommen aber auch recht sanfte Songwriter-Stücke wie „Wohin gehst du“ und „Sag ihm dass ich dich liebe“. Am auffälligsten sind die Veränderungen bei den großen Hits: „Santa Maria“ erklingt viel dezenter mit Country-Anleihen und mit weniger „Humbada“, „Joana“ hat noch mehr Power, verzichtet aber auf alle grölenden Momente, und „Schach matt“ wird zur stilvollen Ballade.

Auch zwei ganz neue Titel hält Roland Kaiser auf dieser Best of, die keine Best of ist, bereit. Mit „Entschuldigung für nichts“ sinniert der Sänger über das Auf und Ab des Lebens. „Ich wollte über jemanden singen, der sein Leben gelebt hat, mit allen Hochs und Tief, zu seinen Fehlern steht und sich aller Widrigkeiten zum Trotz selbst treu bleibt“, beschreibt er seinen neuen Song. Die erste Single ist der brandneue Song „Wir geh‘n durch die Zeit“, der die Zweisamkeit, die sich über sehr lange Zeit bewährt, reflektiert. Eine Liebeserklärung an eine glückliche Partnerschaft, in welcher man seinen Gefühlen treu bleibt.

43 Jahre lang ist der Gute schon im Geschäft. Und er hat ordentlich Achterbahn fahren müssen – bis hin zur schweren Erkrankung, die er zu überstehen hatte. Schön, dass er sich nie aufgegeben hat und dass er weiterhin so große Konzerte geben kann. Nach dem Tod von Udo Jürgens ist er deutlich der Grand Seigneur der Schlagerszene und der einzige männliche Vertreter, der neben den Helenes, Vanessas und Andreas‘ noch mithalten kann. Chapeau.

