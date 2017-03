VERÖFFENTLICHUNG » 17.02.2017

Ich bin nachhaltig beeindruckt von Ryan Adams, seit er auf seinem letzten Album „1989“ die gleichnamige CD von Taylor Swift komplett gecovert und quasi in seinen ganz eigenen Indie-Alternative-Style übersetzt hat. Was für eine Idee und was für ein Ergebnis! Aus seinem Mund ist es ein ganz anderes Werk geworden. Und wie man hört, soll auch Taylor sehr begeistert gewesen sein.

Danach war zunächst einmal Sendepause. Und endlich gibt es seit Februar 2017 neues Material. Ryan Adams nannte das neue Album „Prisoner“. Wie er selbst sagt: „Ich habe über die verschiedenen Arten von Sehnsucht nachgedacht und was es bedeutet, ein Gefangener der eigenen Sehnsucht zu sein.“ Entsprechend melancholisch und nachdenklich zeigt sich der Grammy-nominierte Künstler auf seinem neuen Werk: „Mir ist klar geworden, dass ich traurige Songs liebe. Ich habe es akzeptiert, dass ich mich immer in diese Richtung bewege, wenn ich schreibe.“ Ob er damit die gescheiterte Ehe mit Mandy Moore verarbeitet, sei dahingestellt.

Das Coveralbum sieht zumindest trauriger aus, als die Musik dann letztlich rüber kommt. Ryan verkriecht sich nicht in schmerzhaften Äußerungen, wie so mancher Wehmuts-Pop das heutzutage tut, sondern er sorgt selbst für Linderung. Die schönen Melodien sind wie Balsam für eine traurige Seele. „Was in mir los war, war stark genug, dass ich mich nur hinsetzen musste, und die Songs flossen nur so aus mir heraus“, sagt er dazu. Die erste Single „Do You Still Love Me“ gibt dann als Opener auch gleich die Richtung vor.

Alles in allem klingt Ryan Adams immer mehr nach Bruce Springsteen. Songs wie „Shiver And Shake“ sind stärker als das, was der Meister selbst heutzutage produziert. „Breakdown“, „To Be Without You“ und „Doomsday“ klingen virtuos, eindringlich und gehen direkt ins Ohr. Mit 42 Jährchen hat Ryan Adams schon ganze 16 (!) Platten veröffentlicht. Und er wird von Mal zu Mal besser. „Prisoner“ überzeugt mit einem stimmigen Gesamtkonzept und liegt in meiner persönlichen Hitliste ganz weit vorne.

