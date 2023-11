Sasha "Toto und der Mann im Mond - Hörspiel"

Über die Jahre hat sich Sascha Schmitz, genannt SASHA, in vielerlei Hinsicht kompetent, authentisch und vielseitig gezeigt, ohne sich dabei auf eine Rolle festlegen zu lassen. Er hat auf Englisch gesungen und formidable Ohrwürmer sowie zum Teil unsägliche Popsongs produziert. Er hat als Dick Brave den Rockabilly aufleben lassen. Er hat an „Sing meinen Song“ teilgenommen und mit einem deutschsprachigen Album seine Karriere zum dritten Mal neu erfunden.

Jetzt gibt es ein ganz besonderes Projekt! Gemeinsam mit seiner Frau Julia Röntgen hat Sasha ein Kinderbuch geschrieben: „Toto und der Mann im Mond“.

Zur Geschichte: Jede Nacht träumt Toto vom Mann im Mond. Und das Beste ist, mit seiner Rakete kann er sogar direkt zum Mond fliegen! Toto und seine Freundin Mimi haben jede Menge Spaß mit ihren Freunden auf dem Mond. Der Mann im Mond und seine Ehefrau Belatrix können mithilfe eines Fernrohrs in eine andere Zeit oder einen anderen Ort reisen. Umgeben vom Weltraum gilt es Abenteuer zu bestehen und witzige Momente zu erleben. Toto staunt, als sein Kuscheltier Luna dort zu einem echten Mondschwein wird. Er lernt, wie man aus einem Labyrinth herausfindet oder wie gut es sich anfühlt, wenn man sich nach einem Streit wieder versöhnt. Immer dabei ist das gut gelaunte und hilfsbereite Glühwürmchen Glow.

So lernen wir im Buch zunächst die Hauptpersonen kennen, zu denen sowohl Julia und Sascha gehören, als auch Toto, ihr gemeinsamer Sohn (der in Wirklichkeit Otto heißt). In diesem Setting steckt eine komplette Autobiografie der Familie, die auch Cousine Mimi und das hauseigene Meerschweinchen mit einschließt. Liebevoll bebildert wurde das 125seitige Hardcover-Buch von Matthias Derenbach, der alle Geschichten fantastisch illustriert, ohne der Fantasie ihren Raum zu nehmen.

Klar kann man das Buch am Stück lesen, doch damit wären viele kleine Gemüter vielleicht überfordert. So ist es in zehn Kapitel eingeteilt, die jeweils eine kleine Vorlesegeschichte zum abendlichen Einschlafritual bieten. Toto fliegt im Traum zum Mond und erlebt dort Geschichten, die liebenswert, aber auch lehrreich sind. Wir erfahren Wissenswertes vom Sonnensystem, von den Pyramiden und Venedig. Sogar wie man sich bei einem Gewitter verhalten soll. Und mit „Rock On“ geht es dann ganz Sasha-like auf die Showbühne und Toto muss lernen, mit Lampenfieber umzugehen.

Zeitgleich zum Buch ist auch ein Liederalbum erschienen, das die Geschichten musikalisch zum Leben erweckt. Dabei sind es keine typischen Kinderlieder, sondern poppige Erzählungen, die im modernen Sound den Geschichten folgen. In „Für immer“ erzählt Sasha beispielsweise sehr authentisch von einer ersten Clubtour und dem Moment vor einem Konzert. Wundervoll und als für sich stehender Song absolut großartig. Herausragend und berührend ist auch das abschließende Vater-Sohn-Duett „Zeit ins Bett zu gehen“.

Die Kombination von Geschichten und Musik ist absolut stimmig. Hier stimmt alles, von den Texten, der Musik bis hin zu den Illustrationen. Man kann nur hoffen, dass Sasha und Julia dieses Projekt weiterführen und die Kinder noch viele Abenteuer erleben dürfen.

Seit kurzem gibt es die Story nun auch als Hörspiel (VÖ: 5. Oktober 2023), wobei Sasha und Julia selbst die Rollen von Mama und Papa spielen. Mit seinen acht Erzählstimmen ist die 68minütige Aufnahme sehr ansprechend und lebendig gestaltet.