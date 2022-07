Stiftung Singen mit Kindern "Singen wir ein Lied zusammen, Mitsing-CD 1"

Die Stiftung “Singen mit Kindern” will das Singen in der Familie, in Kindertageseinrichtungen und in Schulen grundlegend fördern. Dazu gibt es verschiedene Programme, Initiativen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Ganz neu im Programm ist Folge 1 der CD-Reihe “Singen wir ein Lied zusammen”. Hier gibt man Eltern und Erzieher*innen eine Möglichkeit an die Hand, bekannte Songs ganz unkompliziert und einstimmig mit Kindern zu erlernen. Das Prinzip ist denkbar einfach: Zunächst hört man sich einen Chor an, der das Lied vorträgt, und dann singt man selbst zu einer peppigen Instrumentalversion.

Die 15 Lieder der CDs wurden vom Knabenchorcollegiumiuvenum Stuttgart unter der Leitung von Benjamin Hartmann sowie von der Tübinger Kinderkantorei und der Kinder– und Jugendkantorei ObererNeckar unter der Leitung von Manuela Nägele eingesungen.Von allen Liedern, außer von “Ich schenk‘ Dir einen Regenbogen” gibt es Chor– und Instrumentenfassungen.

Beide Fassungen sind sehr gelungen und ich kann mir gut vorstellen, dass man die jungen Zuhörer*innen zunächst mit den Kinderstimmen neugierig macht und dann dazu bringt, beherzt einzusteigen. Die Instrumentalversionen sind so gehalten, dass der korrekte Zeitablauf für Strophen und Refrain leicht fällt.

Spannend ist auf jeden Fall die Mischung aus modernen Kinderliedern, altbekannten Klassikern bis hin zum Liedermacher-Stück “Heute hier, morgen dort”. Erhältlich ist die CD HIER bei besagter Stiftung.

Trackliste: 1 + 2 Singen wir ein Lied zusammen 3 + 4 Nun will der Lenz 5 + 6 Der Sitz-Boogie-Woogie 7 + 8 Es tönen die Lieder 9 + 10 Zwei kleine Wölfe 11 + 12 Komm, lieber Mai 13 + 14 Es führt über den Main eine Brücke von Stein