Sting "3.0 Live"

Gordon Matthew Thomas Sumner, besser bekannt als STING, ist inzwischen 73 Jahre alt. Zum Glück geht er weiter auf Tour und ist dabei bestens in Form, wie der aktuelle Live-Release „3.0 Live“ beweist.

Es wurde auf der gefeierten „STING 3.0“-Welttournee mit dem langjährigen Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas aufgenommen und ist eine 9-Song-Sammlung von Stings größten Hits, einschließlich „Be Still My Beating Heart“, das noch nie zuvor als Live-Version veröffentlicht wurde.

Die Zusammenstellung ist sehr cool und basiert auf den Klassikern. Es gibt also nicht den „puren“ Sting, sondern auch einige POLICE-Tracks. Macht aber Spaß, so rockig wie er das rüberbringt. Mit durchaus verlebter Stimme, die aber sehr viel Charisma hat. Da ist nichts glattpoliert, sondern wir bekommen das direkte Livefeeling eines Mannes, der noch lange nicht in Rente gehen will.

In seiner außergewöhnlichen Laufbahn hat Sting, der auch in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, 17 GRAMMY Awards® erhalten und weltweit 100 Millionen Alben verkauft. Er gilt als einer der profiliertesten Solokünstler der Welt, ebenso wie als ehemaliger Frontmann von The Police. Als Komponist, Singer-Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist wurde Sting außerdem mit einem Golden Globe, vier Oscar-Nominierungen, einer Tony-Nominierung, dem Century Award des Billboard Magazine und den Kennedy Center Honors ausgezeichnet.

Ihn live zu erleben, ist immer ein Genuss. Warum? Vermutlich, weil er so entspannt auf der Bühne steht, sein Ding ohne großes Brimborium durchzieht und einfach ein sympathischer Kerl ist.

Tracklisting

1. Message in a Bottle – Live

2. Englishman in New York – Live

3. Fields of Gold – Live

4. Seven Days – Live

5. All This Time – Live

6. Driven to Tears – Live

7. Synchronicity II – Live

8. Every Breath You Take – Live

9. Roxanne / Be Still My Beating Heart – Live

Auf der Digitalversion gibt es übrigens noch „Fragile“. Etwas ärgerlich, dass Man als Vinyl- und CD-Hörer hier das nachsehen hat.