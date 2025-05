Lucy van Kuhl "Geschickt verpackt"

Die studierte Germanistin Lucy van Kuhl verbindet ihre Liebe zur deutschen Sprache gekonnt mit ihrer Leidenschaft für Musik und ihrem Können am Piano. So ist sie quer durch die Republik erfolgreich als Klavier-Kabarettistin unterwegs. Seit 2018 ist sie bei Konstantin Weckers Label Sturm & Klang unter Vertrag, so dass man ihre Programme nicht nur live erleben, sondern auch auf CD erwerben kann. Aktuell erscheint mit „Geschickt verpackt“ das Album zu ihrem neuesten Programm.

Bereits mit dem Opener und Titelsong zeigt Lucy van Kuhl die große Bandbreite ihres Könnens. Sie beschreibt nicht nur äußerst humorvoll die Vor- und Nachteile verschiedener Verpackungen vom Reichstag über die Chipstüte bis zu Politikerphrasen, sondern präsentiert die einzelnen Strophen auch noch in verschiedensten musikalischen Genres – „Geschickt verpackt“ in jeder Hinsicht!

Und es geht sehr abwechslungsreich weiter, etwa mit dem gefährlichen Hobby „Punkte Sammeln“ oder der wilden „Ü80-Party“ im Mietshaus. Die „Deutsche Bahn“ mit ihren allseits bekannten Problemen wird kurzerhand zur Therapieeinrichtung erklärt – denn wo kann man besser Achtsamkeit und Geduld lernen? Übrigens lernt man bei so einer Bahnfahrt auch verschiedenste Menschen kennen und kann wunderbar seine eigenen „Vorurteile“ überdenken. Und in „Asterix & Obelix (FSK ab12) erfahren wir endlich die Wahrheit über die geheime Zutat des Zaubertranks.

Aber die Künstlerin aktiviert nicht nur unser Humorzentrum, sondern schlägt auch nachdenkliche und gefühlvolle Töne an. „Ich schweig so gern mit dir“ ist ein Liebeslied, das ganz ohne Pointe auskommt, und auch „Ich vermisse dich“ hat trotz der ziemlich übertriebenen Bewältigungs-Strategien nach einer gescheiterte Beziehung einen ersten Unterton – vor allem in der ruhigen Version am Ende des Albums. Besonders berührend ist „Im Himmel brennt noch Licht“, das Lucy für ihre Eltern geschrieben hat – mit der Ahnung, dass ihr Vater nicht mehr lange leben wird.

Wer Lucy vyn Kuhl live erleben will, hat dazu in diesem Jahr noch reichlich Gelegenheit. Sie ist sowohl mit „Geschickt verpackt“ als auch mit ihrem älteren Programm „Auf den zweiten Blick“ in ganz Deutschland unterwegs – Tourtermine findet ihr unter www.lucy-van-kuhl.de.