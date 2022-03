Stromae "Multitude"

Der belgische Produzent, Sänger, Songwriter, Regisseur und Modedesigner Stromae hat mit seinen Hits “Alors On Dance” und “Papaoutai” sowie seinen zwei Alben “Cheese” und “Racine Carrée” längst weltweiten Superstar-Status erreicht mit über fünf Millionen verkaufter Alben. Danach war ganze neun Jahre Ruhepause – und doch hat man den extravaganten Popkünstler nicht vergessen. Das neue Album “Multitude” platzierte sich umgehend auf Platz 1 in den frankophonen Ländern (Belgien, Frankreich, Schweiz) und erreichte auch in Deutschland mit Platz 4 den bisher höchsten Charteinstieg.

Der Grund für die lange Pause ist eine Erkrankung mit Angstzuständen und Panikattacken. Keine einfache Situation für einen Künstler. Umso schöner, dass der Belgier mit ruandischen Wurzeln für 2023 auch wieder Tourdaten ankündigt (10. Mai 2023 in Köln, 12. Mai 2023 in Berlin).

Die Single “L’enfer” geht auf den Gemütszustand ein und behandelt die die depressive Spirale von der alltäglichen Langeweile bis zur dunkelsten Flucht. Ein starkes Statement, das Stromae wie gewohnt in eine Mischung aus traditioneller Folk-Musik und elektrisierenden Beats einpackt. So gelingt es ihm, die Schwierigkeiten seiner Erkrankung in vielen Facetten voller Leichtigkeit zu thematisieren.

Die Tracks sind erstaunlich entspannt, beispielsweise “Santé” als Hohelied auf die Menschheit, und es geht in Titeln wie “Mauvaise Journée” auch mal lustig zu. Stromae hat einen charismatischen Flow in seinem Sprechgesang – und wenn er sich durch melodische Passagen bewegt, bleibt er meist in einer mittleren sonoren Tonlage.

“Multitude” steht für die Weltmusik, die in seiner Form des Pop ganz oben steht. Da gibt es (natürlich) Anklänge am traditionellen Chanson, aber auch Ausflüge in die Vielfalt der Musik. Wir finden vermehrt chorische und in Ansätzen orchestrale Passagen. Die Produktion ist insgesamt sehr ausgereift und verleiht dem Album trotz seiner Menge an Einflüssen eine erstaunliche Homogenität.

Stromae hat die schwierige Zeit genutzt, sich selbst zu erkunden und an seiner Erkrankung zu wachsen. Das Ergebnis ist ein betörendes Album in französischer Sprache. So muss moderne Popmusik klingen!

