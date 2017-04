Ein Hit wie „Zombie“ stellt die Welt auf den Kopf – und ist ein zweischneidiges Schwert. Plötzlich hört die interessierte Öffentlichkeit ein komplettes Album der Band und entdeckt wundervolle Musik, die über Jahre immer wieder den Weg in den CD-Player findet. Doch man tendiert auch dazu, die Band auf ihren Superhit zu reduzieren. Er ist der einzige Titel, der im Radio gespielt wird, auch wenn „Ode To My Family“ und „Free To Decide“ dies viel eher verdient hätten, weil sie von zeitloser Schönheit sind.

Die Cranberries haben sich 2003 nach fünf Studioalben aufgelöst. Dolores O’Riordan hat solo weitergemacht, sang die Titelmelodie zum Film „Die Passion Christi“ und veröffentlichte zwei solide Alben in Eigenregie. Nach einigen Versuchen eines Neustarts der Band war dann 2012 das Album „Roses“ auf dem Markt – und nun dürfen wir uns auf die größten Hits im orchestralen Gewand und drei neue Songs freuen.

Die Band hat zehn ihrer Singles in Acoustic Versionen und unter Beteiligung von Streichern komplett neu eingespielt sowie drei brandneue Titel im gleichen Stil aufgenommen. Die Songs erstrahlen in einem neuen modernen und warmen Klang. Natürlich fehlt auch ihr Welthit „Zombie“ nicht bei dieser Werkschau, aber er bekommt keine Sonderstellung. Gut so!

Mein erstes Augenmerk liegt auf den Neulingen „The Glory“, „Rupture“ und „Why“, die sich dezent in der Tracklist verstecken. „The Glory“ erzählt von Hoffnung, „Rupture“ behandelt auf gefühlvolle Weise das Thema Depression, während „Why“ das Album sehr atmosphärisch abschließt. Dolores‘ Stimme bleibt ein Traum.

Spannend sind aber auch die Neuinterpretationen altbekannter Titel mit Hilfe des Irish Chamber Orchestras, stilecht an der Universität von Limerick aufgenommen. Die Arrangements sind absolut sauber und verleihen den Titeln neuen Glanz. Mehr als das: Sie heben die Feinheiten hervor und machen die 90er-Pop-Titel zu zeitlosen Klassikern. Das Acoustic-Album der Simple Minds sah ich mit gemischten Gefühlen, aber The Cranberries haben ihre Vergangenheitsbewältigung hervorragend angepackt. Meine Empfehlung!

