The Flower Kings "By Royal Decree"

Gewohnte Kost von den Flower Kings, die wie üblich die Handschrift von Roine Stolt trägt. 18 Songs tragen den Hörer durch eine über anderthalb Stunden dauernde Klangreise. Der kürzeste ist Song 17, “Shrine”, mit 1:08, der längste Song 3, “Blinded”, mit 7:45 Minuten.

Ich bin kein ausgewiesener Fan der Band, trotzdem habe ich mir das Album gerade zum dritten Mal angehört. Es ist einfach faszinierend zuzuhören, wenn sich kreativ, blumig und kraftvoll Folk, Symphonic Rock, Elektronic, Jazz, Blues, Funk und der Prog der 1970er verschmelzen. Die epischen Texte tragen ihren Teil zur kurzweiligen Klangreise bei. Das Line-Up ist dank etlicher Gastmusiker länger als die Playlist. Wie bei Progtiteln nicht ungewöhnlich gefallen mir die längeren Stücke besser als die kürzeren.

Anspieltipps: der Opener “The Great Pretender”, “Blinded”, “A Million Stars”, “Revolution” und “Open your Heart”.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

By Royal Decree – Tracklisting

1. The Great Pretender (6:55)

2. World Gone Crazy (5:04)

3. Blinded (7:45)

4. A Million Stars (7:11)

5. The Soldier (5:23)

6. The Darkness In You (5:13)

7. We Can Make It Work (2:48)

8. Peacock On Parade (5:15)

9. Revolution (5:59)

10. Time The Great Healer (6:12)

11. Letter (2:25)

12. Evolution (4:47)

13. Silent Ways (5:01)

14. Moth (4:31)

15. The Big Funk (4:39)

16. Open Your Heart (5:17)

17. Shrine (1:08)

18. Funeral Pyres (7:14)