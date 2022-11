The Kelly Family "Christmas Party"

Im letzten Jahr war es noch eine kurze EP, mit der die Kelly Family ihren Fans die Vorweihnachtszeit versüßte. Hat wohl gut funktioniert, denn in diesem Jahr legen sie mit “Christmas Party” ein komplettes Album vor – und das sorgt für eine knappe Stunde weihnachtlicher Atmosphäre zwischen familiärer Behaglichkeit und Feierstimmung. Bis auf das abschließende “Feliz Navidad” finden sich nicht die üblichen Verdächtigen, die man immer hört. Das ist schon mal ein großes Plus der Zusammenstellung. Stattdessen gibt es hauptsächlich Eigengewächse aus dem Haus Kelly.

„Wir wollen die größte und schönste Weihnachtsparty unseres Lebens feiern. Und wir laden alle Fans dazu ein!“ So lautet das Motto. Als Opener gibt es das gefühlvolle “Grateful” zusammen mit Ronan Keating. Irische Klänge passend zu den gemeinsamen Wurzeln. Es folgt die Single “Peace On Earth” – ein Wunsch, der wohl noch nie in den letzten Jahrzehnten dringender war. Es gibt Folk, hymnische Popsongs, ein wenig Rock und allgemein viel Melancholie.

Man verliert ein wenig den Überblick, wer aktuell zur Family gehört, doch Kathy, Paul, Patricia, Joey, John und Jimmy halten den Laden zusammen. Im Hintergrund wirkt die spanische Sopranistin und Produzentin Maite Itoiz mit, mit der John Kelly verheiratet ist. Sie hat zum Songwriting vieler Stücke beigetragen.

Ein Highlight ist die Hymne “One More Happy Christmas” mit rockiger Attitüde. Auch “No More Christmas” schlägt mit vokaler Gewalt in diese Kerbe und glänzt mit starken Gitarrenriffs. Melancholisch wird es hingegen bei “Those Were The Days” und “It’s Christmas Day”, das vom Zauber der Weihnachtstage erzählt.

Mir gefällt es vor allem, wenn Kathy und Patricia ihre eindringlichen Stimmen mit viel Pathos erklingen lassen. Das wirkt nie aufgesetzt sondern immer grundehrlich. Der Glaube bedeutet in der Familie noch sehr viel – das wird jedem bewusst, der Patricias Biografie liest.

“It’s Christmas All Year” überführt die weihnachtliche Botschaft in den Alltag des kompletten Jahres. Und “Rock Your Christmas” betont Diversität und sexuelle Vielfalt: “to all the gays of all the genres” heißt es ganz explizit. So wird den Fans eine wichtige Botschaft der Toleranz vermittelt.

Zum Ende hin gibt es schöne Singalongs wie “Christmas Is Here With Us” und “Christmas In Our Hearts”. Die Coverversion “Fairytale Of New York” hat sich dazwischen gemogelt und das beschwingte “A Fairy Merry Christmas” wurde für eine spannende Instrumentierung mit Pipes und Whistles arrangiert, wobei es eine märchenhafte Geschichte erzählt.

Ja, Weihnachten ist wie geschaffen für die Kelly Family. Hier kann man alle Qualitäten des Songwritings und der stilvollen Interpretation ausleben. Vielleicht sind 57 Minuten heile Welt am Ende zuviel des Guten. Das mag jeder für sich selbst entscheiden. Jedenfalls finde ich es absolut erfrischend, hier fast ausschließlich neue Weihnachtssongs geboten zu bekommen – und wer weiß? Vielleicht entwickeln sich neue Klassiker daraus…

