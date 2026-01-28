Tobias Hoffmann Jazz Orchestra "Innuendo"

Tobias Hoffmann wurde 1988 in Göppingen geboren und entdeckte gegen Ende der Gymnasialzeit seine Liebe zur Musik und zum Saxophon. Von 2008 bis 2010 studierte er an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover und ab 2010 am Prins Claus Conservatorium Groningen (Niederlande), wo er im Juni 2013 sein Studium mit dem Bachelor of Arts (BA) abschloss. Von 2013 bis 2015 absolvierte er an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien ein Jazz-Saxophon-Studium, welches er mit dem Master of Arts (MA) mit Auszeichnung abschloss. Zeitgleich studierte er Jazz-Komposition und Arrangement (Abschluss mit Auszeichnung 2018).

Neben der Arbeit an seinen eigenen Projekten ist Tobias Hoffmann ein gefragter Sideman, Komponist und Arrangeur für verschiedene Besetzungen und Stilistiken. Konzertreisen führten ihn in verschiedene europäische Länder. Er spielte bereits mit Musikern wie Bob Mintzer, Joe Gallardo, Alexander von Schlippenbach, Benny Golson, Paul Kuhn und John Clayton. 2019 veröffentlichte er mit seinem Tobias Hoffmann Nonet das Album „Retrospective“. Im Jahr 2022 folgte mit dem Tobias Hoffmann Jazz Orchestra das Album „Conspiracy“ und 2024 das Album „Innuendo“.

Mir liegt nun „Innuendo“ zur Review vor, ein Album mit acht Instrumentaltracks in 78 Minuten Länge, die allesamt von Hoffmann geschrieben wurden. Er leitet als Dirigent ein 18köpfiges Orchester, das sich im Bigband-Sound über die grandiosen Arrangements hermacht. Mal wird es laut mit vertrackten Rhythmen und fetzigem Bläsersound, doch es gibt auch verhaltene und filigrane Klänge.

Die Musik verlangt Aufmerksamkeit und erlaubt keineswegs ein Easy Listening, trotzdem sind die Stücke in aller Komplexität erstaunlich zugänglich und man gerät immer wieder in kurzweilige Träumereien, bevor die Bläser wieder loslegen. So gelingt Hoffmann ein glänzend aufgelegtes Jazzalbum im Orchestersound, das von seiner Atmosphäre und den vermittelten Emotionen lebt.