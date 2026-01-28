Depeche Mode "Memento Mori: Mexico City"

„Memento Mori: Mexico City“ ist das jüngste Live-Album von Depeche Mode, das am 5. Dezember 2025 veröffentlicht wurde und die Live-Auftritte der Band aus Mexico City im September 2023 dokumentiert. Es wurde bei drei ausverkauften Konzerten im legendären Foro Sol Stadium in Mexiko-Stadt aufgenommen, und zwar am 21., 23. und 25. September 2023 im Rahmen der „Memento Mori“ World Tour. Diese Shows bildeten das Herzstück der Veröffentlichung: über zwei Stunden Live-Material – von neueren Songs des „Memento Mori“-Albums bis zu Klassikern wie „Enjoy The Silence“ und „Personal Jesus“.

Als Bonustracks enthält das Album vier bislang unveröffentlichte Studio-Songs, die während der „Memento Mori“-Sessions entstanden sind: „Survive“, „Life 2.0“, „Give Yourself To Me“ und „In The End“. Diese wurden nicht live eingespielt, sondern ergänzen das Album. Allein diese Titel sind es schon wert, in das Album reinzuhören. schließlich gibt es seit fast drei Jahren keinen neuen Stoff von der Band.

Doch auch visuell weiß der Digipack absolut zu überzeugen. Auf der zweiten DVD findet sich ein abendfüllender Zusammenschnitt aus über zwei Stunden Livematerial, aufgenommen während der ikonischen Foro Sol-Shows, die Depeche Modes ganze Klasse zeigen. Die Songaiuswahl ist stark, die Energie zwischen Band und Publikum überwältigend. Es war die erste große Tour der Band nach dem Tod von Gründungsmitglied Andy Fletcher, was dem Livealbum emotional zusätzliches Gewicht verleiht und zudem den zugrunde liegenden morbiden Albumtitel erklärt.

Noch tiefer geht der auf DVD 1 zu findende Konzertfilm „Depeche Mode: M“, der von dem mexikanischen Regisseur Fernando Frías konzipiert wurde und die gleiche Konzertreihe filmisch dokumentiert. Dieser Film geht über bloße Konzertaufnahmen hinaus, indem er einen kulturellen Kontext herstellt – insbesondere Verbindungen zwischen den Themen des Albums und der mexikanischen Kultur rund um Tod und Sterblichkeit. Ein grandioses Kunstwerk, das die Musik und ihre Philosophie verbindet.

So bekommt man die aktuelle Bestandsaufnahme der zu Dave Gahan und Martin Gore geschrumpften Depeche Mode als Rundum-sorglos-Paket und darf nochmal in Erinnerungen schwelgen, bevor die Reise hoffentlich irgendwann weitergeht.