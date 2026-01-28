Wincent Weiss "Hast du kurz Zeit"

Am 21. Januar feierte Wincent Weiss seinen 33. Geburtstag und schon gibt es den nächsten Grund zur Freude: Mit seinem neuen Album „Hast du kurz Zeit“ ist Wincent direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts eingestiegen! Damit knüpft der Ausnahmekünstler nahtlos an seine bisherigen Erfolge an und vermeldet nach seinen Alben „Vielleicht irgendwann“ (2021) und „Wincents weisse Weihnachten“ (2023) bereits den dritten Spitzenplatz seiner Karriere.

Ganz so kurz, wie der Titel suggeriert, ist das Album gar nicht: Es umfasst knapp 50 Minuten. Die 18 Songs auf „Hast du kurz Zeit“ sind ein persönlicher Blick auf das Erwachsenwerden, auf Liebe, Verlust, Selbstzweifel und die Suche nach Echtheit. Es geht um das Loslassen alter Ängste, um das Finden von Ruhe und Vertrauen. So ist das neue Album eine neue emotionale Standortbestimmung mit viel Melancholie (wie im Opener „Unendlichkeit“) und mit viel Nostalgie wie im erzählenden Titeltrack.

Den Hang zum Erzählen kleiner Geschichten und Anekdoten spürt man in den meisten Songs. Das wurde längst zu Wincents Markenzeichen – mal hymnisch groß, dann wieder balladesk im Kleinen. Oft spielt die Liebe eine große Rolle, doch die Lyrics klingen abgeklärter als in der Vergangenheit, so bei „In einem anderen Leben“ und „Sommer der bleibt“.

„Langsam“ behandelt schließlich die Beziehung zu seiner Frau. Damit ist das Album (mal wieder) sehr persönlich gehalten, wie auch „Wegen dir“ über Wincents depressive Phasen zeigt. Neben den vielen Balladen kommen tanzbare und rockige Klänge sehr kurz. „Den letzten beißen die Hunde“ und „Letzter Zug“ liefern angedeutete Tanzbeats, „Zeit vergeht“ kommt ganz schwungvoll an, doch darüber hinaus bleibt es ruhig und nachdenklich.

Trotzdem ist es ja genau das, was die Fans an ihrem Songpoeten lieben. Und wir wissen: Live wird er auch die neuen Stücke mit viel Power versehen. Im Sommer geht es auf Tour:

Sommertour 2026

26.06. ULM | Kloster Wiblingen

27.06. LINGEN | OpenAir-Platz EmslandArena

28.06. NÜRNBERG | Stadionpark Nürnberg

03.07. RASTATT | Ehrenhof im Schloss Rastatt

05.07. ECKERNFÖRDE | Strand Open Air

10.07. SAARBRÜCKEN | Open Air Gelände am E-WERK

11.07. REGENSBURG | Open Air am Jahnstadion

17.07. BONN | Kunstrasen Bonn Gronau

18.07. MÜNCHEN | Tollwood Sommerfestival – Musik Arena

19.07. LUCARNO | Moon & Stars

24.07. BERLIN | Zitadelle Spandau

25.07. HALLE / WESTFALEN OWL ARENA

30.07. LUDWIGSBURG | Residenzschloss Ludwigsburg

31.07. VILLINGEN-SCHWENNINGEN | Druckzentrum Südwest

01.08. MÖNCHENGLADBACH | SparkassenPark Mönchengladbach

06.08. WIEN | METAstadt Open Air

07.08. TRAUNREUT | Franz-Haberlander-Freibad

08.08. SCHAFFHAUSEN | Altstadt Schaffhausen

14.08. WILLINGEN | Festivalgelände Vor den Weiden

19.08. SCHWERIN | Freilichtbühne Schlossgarten

20.08. BRAUNSCHWEIG | Volksbank BRAWO Bühne

21.08. DRESDEN | Filmnächte am Elbufer

22.08. ST. GOARSHAUSEN | Loreley Freilichtbühne

29.08. BAD KISSINGEN | Turnierplatz Bad Kissingen

30.08. GIESSEN | Kloster Schiffenberg

02.09. BOCHUM | Zeltfestival Ruhr

03.09. BOCHUM | Zeltfestival Ruhr

04.09. MAGDEBURG | MDCC Parkbühne im Elbauenpark

05.09. WILHELMSHAVEN | Festplatz am Sportforum

12.09. NEUBRANDENBURG | Open Air am Tollensee

13.09. TIMMENDORFER STRAND | Musik-Arena