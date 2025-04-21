Unheilig "Liebe Glaube Monster"

UNHEILIG ohne den charismatischen Grafen war ein Versuch, aber irgendwie war er dann doch zum Scheitern verurteilt. 2014 und 2016 hatte sich der Graf, dessen bürgerlicher Name unbekannt bleiben soll, gleich zweimal verabschiedet. Auf dem Konzeptalbum „Gipfelstürmer“ gab es schon den Titel „Zeit zu gehen“, doch nach der großen Abschiedstournee wurde mit „Von Mensch zu Mensch“ ein weiteres Abschlussalbum nachgeschoben. Zehn Jahre dauerte die Trennung von Band und Frontmann, wobei der Graf noch sporadisch in den Medien in Erscheinung trat, während die Band als Zwischenlösung The Dark Tenor präsentierte und ansonsten mit Compilations in Erinnerung blieb.

Der Paukenschlag dann am 5. Februar 2025: Der Graf persönlich kündigte das Comeback von Unheilig noch für dasselbe Jahr an. Die Band werde wieder ins Studio gehen und ein neues Studioalbum produzieren, zudem wurde eine Tour versprochen. Im September 2025 gab man den Titel des zehnten Studioalbums „Liebe Glaube Monster“ bekannt, das im März 2026 erschien und direkt die Chartspitze stürmte.

Die Singleauskopplung „Wunderschön“ war bereits im September 2025 erschienen, im November folgte „Mein Löwe“ und im Januar 2026 „Spiegel“. Stilistisch geht es weiter, als sei nichts geschehen. UNHEILIG sind nur noch in Ansätzen so düster wie zu Beginn der Karriere. Seit „Geboren um zu leben“ hat man eine breite Konsens-Öffentlichkeit klar gemacht und bedient ein neues Publikum mit melodischen Songs und der sonoren Stimme des Grafen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dennoch bleiben einige Markenzeichen erhalten: Zum einen die quirligen elektronischen Einsprengsel und dann auch mal Stücke im Genre „Neue Deutsche Härte“ wie das starke „KI – 01001011 01001001“ (wobei übrigens der Binärcode wiederum KI bedeutet). „Wunderschön“ ist ein typisch emotionaler Song der neuen Ausrichtung, ebenso „Mein Löwe“, das der Graf seiner Mutter gewidmet hat.

Dann erschien mit Veröffentlichung des Albums am 13.03. eine weitere, tief bewegende Ballade des Ausnahmekünstlers. Es ist eine musikalische Liebeserklärung an den wohl wichtigsten Menschen in seinem Leben, seine Frau. „Du bist meine Heimat“, so der Titel des Songs, beschreibt die tiefe Verbundenheit, Nähe, Liebe und Dankbarkeit für mittlerweile über 50 Jahre gemeinsamen Lebens, die der Graf erstmals nun in einem Song ausdrückt.

So erklärt er selbst das neue Album: „Wie jedes UNHEILIG-Album, so ist auch das neue Studioalbum LIEBE GLAUBE MONSTER ein Konzeptalbum. Ich hatte in den vergangenen neun Jahren viel Zeit, um meine Inspiration und die kreativen Ideen zu sammeln und in Musik zu fassen. Es sind die Themen und Facetten meines Lebens, die ich mit den Menschen teilen möchte. Meine Gedanken, Erfahrungen, Träume, Erlebnisse, Ängste und Emotionen. Musik war immer meine Sprache, und mit Musik geht das für mich am besten. Und der Albumtitel erschien mir passend, all das, worum es in meinen neuen Songs geht, zu vereinen.

UNHEILIG hat sich schon immer durch eine sehr große musikalische Bandbreite ausgezeichnet. Von Metal über Pop, Rock und Balladen zu Schlager und Punkrock oder Alternative Musik und Electro findet sich alles in der Musikalität bei UNHEILIG wieder. Wir sind früher in Wacken und bei Carmen Nebel aufgetreten, dieser scheinbare Spagat ist Teil der UNHEILIG-DNA und dies bleibt auch LIEBE GLAUBE MONSTER so. Demnach vereint das Album eine bunte Mischung aus schnellen Songs, härteren Songs, Balladen, Midtempo Songs oder auch schlageresken Titeln geben. Das alles ist Teil von UNHEILIG.“

Das komplette Album geht unter die Haus – so als wäre der Graf nie weg gewesen. Im Digipack gibt es ein umfangreiches Booklet mit vielen Fotos und allen Lyrics, eine zweite CD voller Demos und alternative Titelbilder (Liebe, Glaube oder Monster) auf Kärtchen, die sich austauschen lassen. Ein würdiges zehntes Album, das die lange Wartezeit umgehend vergessen lässt.

UNHEILIG – WUNDERSCHÖN – DIE COMEBACK KONZERTE 2026

07.05.2026 Düsseldorf – MEH (Nachholkonzert)

04.06.2026 Saarbrücken – Saarlandhalle

05.06.2026 Saarbrücken – Saarlandhalle

06.06.2026 Tettnang am Bodensee – Schlossplatz

07.06.2026 CH – Bern – Festhalle (ausverkauft)

13.06.2026 Berlin – Parkbühne Wuhlheide (ausverkauft)

20.06.2026 Mönchengladbach – Sparkassenpark

26.06.2026 A – Graz – Freiluftarena

27.06.2026 A – Clam – Burg Clam (ausverkauft)

28.08.2026 Dresden – Filmnächte am Elbufer (ausverkauft)

29.08.2026 Dresden – Filmnächte am Elbufer (ausverkauft)

05.09.2026 Hamburg – Inselpark Arena (Nachholkonzert)

06.09.2026 Hamburg – Inselpark Arena (Nachholkonzert)

UNHEILIG – LIEBE GLAUBE MONSTER ARENA TOUR