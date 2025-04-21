Kapelle Petra "Lübbe"

1996 beschlossen drei Studenten auf einer Kneipentour durch Münster, eine Band zu gründen. 30 Jahre später sind die drei in Hamm lebenden Musiker immer noch als Kapelle Petra zusammen unterwegs – und veröffentlichen als Dankeschön für ihre Fans ein ganzes Album voller „Lübbe“.

Neben 16 ausgewählten Lieblings-Songs quer durch die Bandgeschichte finden sich auf „Lübbe“ auch zwei brandneue Titel. Mit „Nr. 1 Hit“ gewähren die Jungs in gewohnt rockiger und rotzfrecher und selbstironischer Manier Einblicke in den Songwriting- und Probeprozess – und man kann ihnen wirklich nur wünschen, dass der Song es tatsächlich in die Charts schafft! Und „Endlich Zuhause“ ist eine wunderbar bodenständige Liebeserklärung an ihre Heimatstadt.

Eingerahmt von diesen neuen Tracks tummeln sich Live-Favoriten wie „An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen“,„Ameland“ und „Also stoßen wir an“ genauso wie die poetischen Titel „Der Eisenbahnromantiker“ und „Eine schöne Geschichte“. Das philosophische „B.M.P.“ vom allerersten Album „Felsen“ ist genauso dabei wie das „Freibad Pommes“ und „Keine Lieder für böse Menschen“ von der 2024 erschienene CD „Hamm“.

Natürlich darf „Geht mehr auf Konzerte“ nicht fehlen – schließlich brauchen wir alle eine ordentliche Portion Rock´n´Roll in unserem spießigen Alltag. Und „Überall diese erfolgreichen Familienväter“ und „Curley Sue ist doch kein Name für ein Kind aus Geldsenkirchen“ hätten ja eigentlich schon einen eigenen Preis für epische Songtitel verdient.

„Lübbe“ liefert den Beweis, dass Kapelle Petra seit 30 Jahren großartigen Indie-Rock machen, der sowohl musikalisch als auch inhaltlich überzeugt. Und das Ganze kommt auch noch schön verpackt im ansprechenden Digipack daher, mit schickem Faltposter, das auf der Rückseite auch noch alle Songtexte enthält. Natürlich ist die Band zum Jubiläum auch live unterwegs – Tourdaten findet ihr auf www.kapellepetra.de/konzerte.