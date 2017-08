VERÖFFENTLICHUNG » 11.08.2017

Vanessa Mai

Vanessa Mai ist eine durch und durch sympathische junge Künstlerin. Vielleicht kann sie als Schlagerprinzessin irgendwann einmal selbst den Thron erklimmen. Mit „Regenbogen“ legt sie immerhin ihr drittes Soloalbum vor und der Erfolg gibt ihr Recht, wenn man die Größe der Hallen betrachtet, in denen sie auf ihrer kommenden Tour durchstarten will.

Dennoch ist auch der neue Release musikalisch ziemlich durchwachsen. Das mag daran liegen, dass Dieter Bohlen nicht nur das Album produziert, sondern auch einen Großteil der Musik und der Texte geschrieben hat. Das Ergebnis ist Massenware, wie er sie auch für Andrea Berg und Beatrice Egli produziert. Fast alles wird mit einem 80er-Jahre Beat durchzogen, den wir aus Modern Talking-Zeiten nur allzu gut kennen und der schon so oft genervt hat. Zu fast allen Songs kann man einen einfachen Discofox tanzen. Das ist vermutlich aktuelle Schlager-Voraussetzung.

Ich find’s schade, denn von der Schlagerpop-Formation Wolkenfrei habe ich Vanessa Mai immer noch in guter Erinnerung. Vermutlich nervt sie der Vergleich, denn sie will sich als Solokünstlerin freischwimmen. Im Promotext zum Album heißt es: „Mit keinem anderen Album war ich so sehr ich selbst, wie diesmal. Mit keinem anderen Album konnte ich mich so sehr identifizieren.“ Aber wie soll das funktionieren, wenn die graue Eminenz des deutschen Schlagers sie nach allen Seiten abschirmt?

Das Album umfasst 17 Titel und es gibt neben aller Kritik auch Positives zu berichten. Trotz der sterilen Produktion, die Bohlen der CD mitgibt, klingt Vanessas Stimme sehr angenehm und authentisch. Die meisten Songs funktionieren in der Disco vermutlich ganz gut und man kann das Album in homogener Sound-Schleife hören. Interessant wird es aber, wenn der Disco-Rhythmus durchbrochen wird und sanfte Balladen erklingen wie „Liebe fragt nicht“ und das hymnische „Dieser eine Augenblick“. Besonders gelungen finde ich die beiden abschließenden Tracks „Ich hätte niemals gedacht“ und „Ich kann heut Nacht nicht schlafen“ in ihrer verträumten Schlichtheit. Es lohnt sich also, so lange durchzuhalten.

