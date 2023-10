Within Temptation "Bleed Out"

Vier Jahre nach „Resist“ liefern die Symphonic Metaller Within Temptation mit „Bleed Out“ ein sehr politisches Album, das sich in vielen Tracks den aktuellen Ereignissen in der Welt widmet. „We Go To War“ und „Wireless“ behandeln den Krieg in der Ukraine, „Bleed Out“ erzählt von den Protesten im Iran nach dem Tod von Mahsa Amini, „Ritual“ reflektiert die Rolle der Frau in einer männerdominierten Welt und „Don’t Pray For Me“ behandelt Glaubenssätze und die Art, wie diese anderen Menschen aufgedrückt werden. Harter Tobak also.

Nach der Trennung von Universal Music können die Songwriter Robert Westerholt und seine Partnerin Sharon den Adel nun über das eigene Label Force Music Recordings zeitnah auf aktuelle Entwicklungen reagieren und ihre Singles unabhängig von der Veröffentlichung eines Albums auf den Markt bringen. Zum Glück führt das aber im vorliegenden Fall nicht zu einer Zerstückelung des Albums. Im Gegenteil: Das Konzept eines politischen Werks funktioniert hier ausgesprochen gut.

Musikalisch ist das Album härter und weniger elektronisch als der Vorgänger. Es gibt starken Gothic Metal mit aggressiven und martialischen Passagen. Echte Balladen sind Fehlanzeige. Sharons Stimme ist wie immer über alle Zweifel erhaben. Sie singt nicht opernhaft, sondern klar und emotional. Das Feature mit Annisokay – „Shed My Skin“ – klingt megastark und vereint die Qualitäten beiden Bands. Das Instrumental „Worth Dying For“ wird in seiner temporeichen Performace zum instrumentalen Highlight des Albums.

„Bleed Out“ ist ein episches Metalalbum mit starken Songs. Manchmal zu pathetisch, doch das ist wohl dem Ernst der großen Themen geschuldet. Within Temptation sind eine Band, die für das Gute kämpft. Und zumindest gehen sie mit einem sehr guten Album in Vorlage.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Herbst 2024 kommen Within Temptation mit dem neuen Material auf große Deutschlandtour:

Within Temptation – Bleed Out 2024 Tour