Wolf Maahn ist vor allem deshalb ein Phänomen, weil er immer da war. Auch wenn seine Alben nicht gerade die Hitparaden stürmten. Und ein ganz besonderes Erlebnis waren und sind seit je her seine Livekonzerte. Sehr schade also, dass es davon nur so wenige auf CD gibt. „Direkt ins Blut – (un)plugged“, I (1993) und II (2007) waren zwar beides denkwürdige Wolf Maahn Live Album Projekte, aber bekanntermaßen als Studio-Konzerte im kleinen Kreis und vorwiegend akustisch konzipiert. „Lieder vom Rand der Galaxis“ (2012) wiederum bestand ausschließlich aus Mitschnitten von seinen Solo Shows. Knisternd, nah, intim und vom Rolling Stone als „eine der schönsten Platten dieser Art“ bezeichnet. Das erste und bislang einzige Live Album von Wolf Maahn & Band ist damit also noch immer „Rosen im Asphalt“, veröffentlicht 1986 in der legendären 3er Vinylbox.

Grund genug, ein neues Teil aufzulegen. Es trägt den Titel „Live & Seele“ und wurde im Frühjahr 2016 beim Heimspiel im Gloria Köln aufgenommen. Mit dem „Montagssong“ startet die Show und dann wird gezaubert. Das aktuelle Album „Sensible Daten“ spielt Wolf Maahn fast komplett und fast in der Reihenfolge der Tracklist durch, unterbricht es aber – zur Freude der Zuschauer – mit Highlights aus seiner langen Karriere.

Die neuen Songs zeigen den alten Rebellen von seinen besten Seiten. Mal bissig und ironisch, dann wieder in endloser Romantik verklärt. So lieben wir ihn. Es ist erfrischend, dass er so von seinem aktuellen Werk überzeugt ist, dass kein Best Of-Programm für die Live-CD herhalten muss. Und wenn man ihn so hört, tut es mir mal wieder leid, dass er im ganzen Deutschrock-Geschäft immer ein Nischendasein fristen musste und nie an Grönemeyer, Niedecken und Westernhagen heran kam. Schade natürlich – aber so ist uns ein authentischer Künstler allersten Ranges erhalten geblieben.

Als Überraschungsgast entert für zwei Songs Helmut Krumminga die Bühne, der bereits in Maahns Band spielte bevor er lange Zeit bei BAP die Leadgitarre übernahm. „Freie Welt“, „Irgendwo in Deutschland“ und natürlich „Fieber“ sowie „Rosen im Asphalt“ sind die Klassiker, die als Perlen zwischen dem Gegenwartsprogramm die Setlist aufpeppen. Dem über 100minütigen Live-Feuerwerk (inklusive fünf Zugaben) folgen als Audio-Bonus noch vier Takes aus einer Radio Show der „Vereinigte Staaten Tour“, aufgenommen im Sendesaal des SWR in Baden-Baden mit seiner studioähnlichen Akustik.

Im Handel findet ihr das Teil als Doppel-CD, als Deluxe Version inklusive DVD und im Vinyl-Format (3 LP, DVD, Audio Download Code).

