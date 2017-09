VERÖFFENTLICHUNG » 15.09.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Carole KIng

LABEL » Columbia Records, Sony Music

15.09.20178 / 9

Das Album „Tapestry“ von der damals noch recht unbekannten Carole King war ihr kommerzieller Durchbruch und (im Jahr 1971) ein Meilenstein im Bereich des Singer-Songwriter-Genres. Sanfte Rocksongs mit Einflüssen von Jazz, Blues und Soul – das war im Jahr 1971 ganz besonders und trägt auch 45 Jahre später noch zu kollektivem Entzücken bei, wie der vorliegende Konzertmitschnitt auf CD und DVD beweist.

“Tapestry: Live In Hyde Park” ist der Mitschnitt eines grandiosen Carole King-Konzerts, das am 3. Juli 2016 vor 65.000 begeisterten Zuschauern stattfand. Mit diesem Konzert wurde der 45. Jahrestag des Erscheinens dieses wegbereitenden Albums gefeiert. „Tapestry“ traf bei seiner Veröffentlichung den Nerv der Zeit und hielt sich 15 Wochen lang an der Spitze der US-Billboard 200-Charts. Das Album konnte sich noch weitere sechs Jahre in den Charts platzieren. Carole King erhielt für „Tapestry“ vier Grammys, darunter die Auszeichnungen in den Sparten „Bestes Album des Jahres“ und „Bester Song des Jahres“. Titel wie „So Far Away”, „It’s Too Late”, „I Feel The Earth Move” oder „You’ve Got a Friend” wurden zeitlose Klassiker, die bis heute weltweit zum Standardprogramm der Radiosender gehören.

Die 74jährige sang das Album komplett in der Original-Tracklist und wurde vom Publikum grandios gefeiert. Die DVD zeigt die wundervolle alte Dame im Abendlicht mit einer beeindruckenden Show, die ganz von ihrer Person lebt. Der Abend im Hyde Park war das größte Konzert der Künstlerin seit ihrem legendären 1973er Auftritt im New Yorker Central Park. Außerdem war es ihr erster UK-Gig seit 1989 und auch das erste Mal, dass sie das Album „Tapestry“ in voller Länge live präsentierte. Auf dem Mitschnitt ist Carole King mit kompletter Band zu hören, darunter Gitarrist Danny Kortchmar, der auch bei dem Aufnahmen des Original-Albums dabei war. Neben den Songs von „Tapestry“ spielte die Künstlerin noch weitere Highlights aus ihrem Oeuvre, die bis heute im Ohr sind.

Besonderes Highlight ist der Auftritt des Casts aus dem Carole King Musical „Beautiful“. So wird der Release rund und zeigt, wie die Musik von Carole weiter lebt. Ein schönes, stimmiges Konzerterlebnis.

Unsere Carole King Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 17.09.2017 um 14:37 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Carole King

Letzte Aktualisierung am 18.09.2017 um 15:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API