08.11.2025 Hunnenringhalle / Otzenhausen

Das Metalfestival „Schlacht um Otzenhausen“ in der Hunnenringhalle des besagten Ortes im Saarland hat jahrzehntelange Tradition. Vergangenen Samstag war es wieder soweit und elf Metalbands gaben sich ein Stelldichein der hard rockenden Art. Seht hier unsere Fotogalerie! Folgende Bands waren vertreten: Apallic Decay (Black Metal, Death Metal), Armagh (Speed Metal), Call of the Sirens (Thrash Metal, Death Metal), Divine:Zero (Melodic Death Metal), Galactic Superlords (Heavy Metal, Rock), Gravety (Heavy Metal, Doom Metal), High Warden (Doom Metal, Heavy Metal), Knife (Speed Metal), Menschenfresser (Death Metal), Shaytan (Doom Metal, Stoner Rock) und The Fals (Black Metal). Viel Spaß mit 170 visuellen Eindrücken!