Das Neujahrskonzert in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen wurde gestaltet vom Capitol Symphonie Orchester Offenbach und einem virtuosen Varieté. Hier findet ihr unsere Fotogalerie vom 19. Januar 2026.
Credit: Atelier3Bären
Capitol Symphonie Orchester Offenbach 19.01.2026 Neue Gebläsehalle / Neunkirchen
Neujahrskonzert in der Gebläsehalle Neunkirchen – Fotogalerie 19.1.2026
Das Neujahrskonzert in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen wurde gestaltet vom Capitol Symphonie Orchester Offenbach und einem virtuosen Varieté. Hier findet ihr unsere Fotogalerie vom 19. Januar 2026.
Keine Produkte gefunden.