Das Scandifolk-Traumpaar Tina Dico und Helgi Jonsson erzählte in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen die Geschichte ihrer Liebe. Hier findet ihr unsere Fotogalerie von diesem ganz besonderen Abend.
Credit: Atelier3Bären
Tina Dico und Helgi Jonsson 20.01.2026 Neue Gebläsehalle / Neunkirchen
Tina Dico und Helgi Jonsson in Neunkirchen – Fotogalerie vom 20.1.2026
