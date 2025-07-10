„Afterlifelines“ heißt das aktuelle Album der Powermetal-Band RAGE aus Herne. Hier findet ihr die Fotogalerie zum Konzert in Illingen beim BURG OPEN AIR.

Beyond The Black haben seit ihrem Debüt 2015 eine beeindruckende Karriere hingelegt. Ihr erstes Album „Songs Of Love And Death“ erreichte die Top 15 der Charts und gewann einen „Metal Hammer“-Award. Mit ihrem Nachfolger „Lost In Forever“ und weiteren Alben, darunter „Horizons“, steigerten sie ihren Erfolg kontinuierlich. Sie tourten weltweit und spielten als Support für große Bands wie Aerosmith und Scorpions. Ihr 2023 veröffentlichtes, selbstbetiteltes Album erreichte Platz 2 der Charts. 2024 begeisterten sie mit ihrer erfolgreichen „Dancing In The Dark“-Tour und kündigten für 2026 die „Rising High“-Headliner-Tour an. Im Jahr 2025 gibt es große Festivalauftritte – so auch beim BURG OPEN AIR in Illingen. Hier unsere Fotos!

Als der Heavy Metal Anfang der 1980er Jahre mit einem gigantischen Urknall geboren wurde, leuchtete ein blonder, weiblicher Stern besonders hell. Der Name des Stars: Doro Pesch! DOROs Berufung als „Conqueress“ und Heavy-Metal-Heldin begann 1983 mit der Aufnahme von „Burning The Witches“, dem Debütalbum von WARLOCK. Damals war DORO noch im Teenager-Alter und mit ihrer kraftvollen Stimme und endlosem Charisma sofort als vollendete Metal-Frontfrau erkennbar. Im Oktober erscheint ihr neues Soloalbum „Warriors of the Sea“. Und hier findet ihr die Fotos vom BURG OPEN AIR Illingen.