Das Motto „Balls To The Wall“ trifft definitiv auf die aktuelle DIRKSCHNEIDER-Besetzung zu, der neben dem grandiosen Frontmann Udo Dirkschneider auch das trommelnde Uhrwerk Sven Dirkschneider sowie die begnadeten Gitarristen Andrey Smirnov und Fabian „Dee“ Dammers angehören. Umso passender, dass kürzlich das 40-jährige Jubiläum des ursprünglich Ende 1983 veröffentlichten und zudem meistverkauften und bekanntesten ACCEPT-Studioalbums mitten in die vorherrschende Hochphase der Truppe fiel. Grund genug also, dieses Album beim BURG OPEN AIR in Illingen komplett zu performen!

Auch danach gab es Musik aus Deutschland. Die 2007 gegründete deutsche Musikgruppe KISSIN‘ DYNAMITE wird von der Fachpresse völlig zu Recht als direkter Nachfolger der letzten ganz großen Stadion-Rockbands angepriesen: Mit sieben international veröffentlichten Studioalben und diversen Top-Ten-Chartplatzierungen etablierte die Band ihren ganz eigenen Stil – geprägt von modernem Sound, großen Hymnen gepaart mit eingängigen Hooks und einer Briese 80er-Jahre-Attitüde.