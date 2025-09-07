Es tut mir selten leid, wenn ich nach den obligatorischen ersten drei Songs das Fotografieren einstellen muss. Bei der wundervollen Show der Fäaschtbänkler habe ich allerdings schon sehr wehmütig auf Bühne und Publikum geschaut – wie viele schöne Momente ich in der randvollen Gebläsehalle nicht festhalten konnte.

Zum Einstieg brachte bereits der Support „Grup Huub“ das Publikum in die richtige Stimmung. Mit „All In (Lieblingslieder)“ starteten dann die Fäaschtbänkler von null auf hundert durch und brachten die begeisterten und textsicheren Fans zum Toben.

Ich finde es dabei wichtig zu betonen, dass hier keine „Spaßkapelle“ aufgespielt hat, sondern professionelle, multibegabte Musiker, von denen jeder scheinbar alle Instrumente perfekt spielen und dazu auch noch hervorragend singen kann.

Ein durch und durch gelungener Abend! Mit einer gefühlten Altersspanne von fünf bis 85 Jahren haben die Menschen das bekommen, was sie in unserer Zeit am meisten brauchen: ausgelassene Freude und Spaß ohne graue Wolken.

Fäaschtbänkler

Support: Grup Huub