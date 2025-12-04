Wie jedes Jahr, wenn die zuckerwattrige Weihnachtszeit beginnt, scharrt der Meister Guildo Horn seine Band „Die orthopädischen Strümpfe“ um sich herum und es beginnen die Vorbereitungen auf die Weihnachtstour, dem sogenannten Speckgürtel des absoluten Wohlbefindens. Den Abschluss macht er gewöhnlich in der Europahalle Trier – meist an zwei ausverkauften Abenden.

Mandeln, Bratäpfel, Zimtsterne und Kokosmaronen werden verköstigt, eine Menge Glühpunsch erwärmt und während weihnachtlicher Duft köstlich in der Luft liegt, greifen die Musikanten beherzt zu ihren Instrumenten und erfüllen die Stube mit weihnachtlichen Klängen.

Traditionelles, adventliches Liedgut gepaart mit textlich „verweihnachtlichten“ Rock- und Popklassikern, wie „Everlasting Love – Schöne Weihnachtszeit“, „Super Duper – endlich wieder Weihnacht“, „Thriller – Weihnacht“, „Happy Together – Fröhliche Weihnacht“, „Unter dem Weihnachtsstern – Under The Moon Of Love“, „Papa ist der Weihnachtsmann“, „Eternal Flame“ und vielem mehr, das alles garniert mit den besten Schlagerfiletstückchen der 70er Jahre und dem ESC-Hit „Guildo hat euch lieb“. So erschall es gestern in Trier.

Guildo selbst wechselte Dutzende Male sein Kostüm. Nach einer Stunde stand er erstmals mit freiem Oberkörper in Engelsflügeln da. Als Gäste hatte er sich den Kinderchor des Trierer Stadttheaters unter der Leitung von Martin Folz eingeladen. Unerschrocken vor der großen Menschenmenge schmetterten die Kids „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Leise rieselt der Schnee“. Es war ein Genuss!

Selig gingen die Fans nach Hause, und manche werden sicher heute zur Wiederholung erneut die Europahalle stürmen. Wem das zu viel des Guten ist, der darf sich zumindest auf den 22. und 23.12.2026 freuen, denn auch dann wird Guildo in Trier sein. Tickets sind ab sofort erhältlich!

Seht hier unsere Fotos vom 22. Dezember 2025 in Trier, Credit: Dietmar Schmitt