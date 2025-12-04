Das Musical „Vergessene Liebe“ von David Steines basiert lose auf dem Hollywood-Film „Für immer Liebe“ aus dem Jahr 2012, der wiederum auf einer wahren Geschichte beruht. Es erzählt die bewegende Geschichte von Sophie (Mirijam Kohr) und Theo (David Steines). Ein tragischer Autounfall reißt das Paar jäh aus ihrem glücklichen Alltag und stellt sie vor eine schmerzhafte Realität: Sophie verliert durch das Trauma ihr Erinnerungsvermögen und erkennt ihren eigenen Ehemann nicht mehr wieder.

Hier findet ihr unsere Fotogalerie von der Show am 20. Dezember 2025 in der Hochwaldhalle Hermeskeil, Credit: Atelier3Bären