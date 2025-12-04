Am 17. Dezember 2025 waren THE NEW GENERATION mit ihrer Show „Christmas Classics“ in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen zu Gast. Mit einer einzigartigen Mischung aus energiegeladener Bühnenshow und musikalischer Vielfalt begeistert THE NEW GENERATION seit Jahren Publikum jeden Alters. Das Repertoire reicht von mitreißenden Orchesterklängen bis hin zu modernen Popgrooves. Hier unsere Fotogalerie – Credit: Atelier3Bären
The New Generation 17.12.2025 Neue Gebläsehalle / Neunkirchen
„Christmas Classics“ mit NEW GENERATION in Neunkirchen
