Der Musikverein Reinsfeld feierte (coronabedingt) mit fünf Jahren Verspätung sein 100jähriges Bestehen – also „105 Jahre Musikverein Reinsfeld“. Es sollte ein großes Open-Air-Fest werden, doch die Regenfälle der vergangenen Woche führten zur Verlegung in die Kulturhalle. Kein Problem: Drei regionale Rock- und Coverbands sorgten auch hier für musikalische Hochstimmung bis tief in die Nacht. Hier findet ihr unsere Fotogalerien von Mach Hättäh, Conflict und Rampenfieber!

Rampenfieber mit Rolf Rauland, Cindy Gomes und Christina „Chriddle“ Feltes am Mikro

Conflict

Mach Hättäh